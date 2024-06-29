فريق التحرير by فريق التحرير

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روسيا تواصل تصدير البنزين بدون قيود

أنتجت روسيا 43.9 مليون طن من البنزين في عام 2023، وصدرت نحو 5.76 مليون طن، أي نحو 13 بالمئة من إنتاجها.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصفاة نفط روسية
مصفاة نفط روسية

قررت الحكومة الروسية مواصلة تصدير البنزين بدون قيود في تموز / يوليو، لتمدد بذلك إعفاء من حظر جزئي فرضته على بيع الوقود للخارج، كما أعلنت وزارة الطاقة الروسية اليوم السبت.

وكانت روسيا قد حظرت صادرات البنزين لمدة ستة أشهر اعتباراً من الأول من آذار / مارس، لكنها استثنت اتحاداً اقتصادياً تقوده موسكو وبعض الدول التي أبرمت معها اتفاقات حكومية مباشرة بخصوص إمدادات الوقود، مثل منغوليا.

وعلقت روسيا هذه القيود لأول مرة الشهر الماضي حتى 30 حزيران / يونيو.

وفرضت روسيا هذا الحظر في خطوة استباقية تهدف لتجنب نقص الوقود ووقف ارتفاع الأسعار بعد بدء انقطاع الكهرباء لأسباب فنية وشن أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة على مصافي التكرير.

وفي عام 2023، أنتجت روسيا 43.9 مليون طن من البنزين وصدرت نحو 5.76 مليون طن، أي نحو 13 بالمئة من إنتاجها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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