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روسيا تفشل في ابطال حكم يلزمها بدفع 50 مليار دولار

أكدت روسيا سابقاً أنها ليست ملزمة بدفع أكبر مبلغ تعويض على الإطلاق بموجب قرار التحكيم في قضية إفلاس شركة “يوكوس أويل”

فريق التحرير by فريق التحرير
منشأة نفطية تابعة لشركة يوكوس أويل
منشأة نفطية تابعة لشركة يوكوس أويل

فشلت روسيا في إلغاء حكم قضائي صادر في هولندا، والذي قضى بأن تدفع حوالي 50 مليار دولار في قضية إفلاس شركة “يوكوس أويل” التي كانت سابقاً أكبر شركة نفط وغاز روسية.

ورفضت محكمة الاستئناف في أمستردام الطعن القانوني الأخير الذي تقدمت به روسيا في قضية استمرت لما يقرب من عقدين من الزمن.

من المستبعد أن يؤدي الحكم الأخير إلى سداد دفعة فورية للمساهمين السابقين في “يوكوس”. وقالت روسيا سابقاً إنها ليست ملزمة بدفع أكبر مبلغ تعويض على الإطلاق بموجب قرار التحكيم.

وأكدت المحكمة اليوم أن قرارات التحكيم في القضية لا تزال سارية. وأشارت إلى أن ادعاء روسيا بأن المساهمين ارتكبوا عمليات احتيال أثناء إجراءات التحكيم جاء بعد فوات الأوان، ولكن حتى لو تم تقديمه في الوقت المناسب، فسيتم تأييد العقوبة.

وأقام المساهمون الرئيسيون الثلاثة في “يوكوس”، وهي شركات “فيتران بتروليوم” و”يوكوس يونيفرسال”  و”هولي إنتربرايزز” إجراءات دعوى التحكيم ضد الاتحاد الروسي في عام 2005.

وسبق أن قضت محكمة في لاهاي بحكمها لصالح المساهمين، وأمرت روسيا بدفع تعويضات بقيمة 50 مليار دولار في عام 2014. وحاولت روسيا الطعن في قرارات التحكيم والمطالبة بإلغائها. أُلغي جزء من الحكم في عام 2021 من قبل المحكمة العليا في هولندا، التي طلبت من محكمة أقل درجة مراجعة أحد أسباب القضية مرة أخرى.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...