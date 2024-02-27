فريق التحرير by فريق التحرير

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روسيا تفرض حظراً على صادرات البنزين لمدة 6 أشهر

يهدف حظر صادرات البنزين إلى معادلة الطلب الزائد على المنتجات البترولية واستقرار الأسعار في السوق الروسية.

فريق التحرير by فريق التحرير
صهريج بنزين في محطة وقود في كراسنويارسك، سيبيريا (رويترز)
صهريج بنزين في محطة وقود في كراسنويارسك، سيبيريا (رويترز)

قررت روسيا فرض حظر على صادرات البنزين اعتباراً من أول آذار / مارس وذلك لمدة 6 أشهر، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين وكذلك لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي.

وكان مجلس الأعمال الروسي أول من أعلن عن هذا الحظر، والذي أكده متحدث باسم نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، وهو مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقطاع الطاقة في روسيا.

وأوضحت تقارير أن مجلس الأعمال الروسي أشار إلى أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وافق على الحظر على صادرات البنزين والذي اقترحه ألكسندر نوفاك في خطاب بتاريخ 21 شباط / فبراير، وأن هذا الحظر من أجل معادلة الطلب الزائد على المنتجات البترولية، ولذلك، فإنه من الضروري اتخاذ إجراءات تساعد على استقرار الأسعار في السوق المحلية.

يشار إلى أن روسيا أنتجت حوالي 43.9 مليون طن من البنزين في العام الماضي، وصدرت حوالي 5.76 مليون طن أو ما يقدر بحوالي 13% من إنتاجها، وأن الدول الأفريقية هي أكبر مستوردي البنزين الروسي من بينها نيجيريا وليبيا وتونس.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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