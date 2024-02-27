روسيا تفرض حظراً على صادرات البنزين لمدة 6 أشهر

قررت روسيا فرض حظر على صادرات البنزين اعتباراً من أول آذار / مارس وذلك لمدة 6 أشهر، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين وكذلك لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي.

وكان مجلس الأعمال الروسي أول من أعلن عن هذا الحظر، والذي أكده متحدث باسم نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، وهو مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقطاع الطاقة في روسيا.

وأوضحت تقارير أن مجلس الأعمال الروسي أشار إلى أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وافق على الحظر على صادرات البنزين والذي اقترحه ألكسندر نوفاك في خطاب بتاريخ 21 شباط / فبراير، وأن هذا الحظر من أجل معادلة الطلب الزائد على المنتجات البترولية، ولذلك، فإنه من الضروري اتخاذ إجراءات تساعد على استقرار الأسعار في السوق المحلية.

يشار إلى أن روسيا أنتجت حوالي 43.9 مليون طن من البنزين في العام الماضي، وصدرت حوالي 5.76 مليون طن أو ما يقدر بحوالي 13% من إنتاجها، وأن الدول الأفريقية هي أكبر مستوردي البنزين الروسي من بينها نيجيريا وليبيا وتونس.