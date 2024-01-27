روسيا تستبعد حاجة  أوبك+ لتخفيضات إضافية في إنتاج النفط

استبعد الرئيس التنفيذي لشركة “جازبروم نفت” الروسية اليوم السبت وجود حاجة لتخفيضات إضافية في إنتاج النفط من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+)، وذلك قبل أيام من اجتماع المنظمة بشأن سياسة الإنتاج.

وأقرت أوبك+ في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي خفضا طوعيا للإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري. وتقود السعودية الخفض بنحو مليون برميل يوميا.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بأوبك+ اجتماعا يوم الخميس المقبل. ورجحت مصادر بالمنظمة أن تقرر اللجنة مستويات إنتاج النفط لشهر أبريل نيسان والشهور التالية خلال الأسابيع المقبلة.

وقال ألكسندر ديوكوف للصحفيين “أقر تحالف أوبك+ بالفعل تخفيضات دخلت حيز التنفيذ في يناير الحالي. ومن ناحية أخرى، نقترب من موسم الربيع الذي يشهد زيادة موسمية في الطلب. سيحدث ذلك قريبا، في غضون شهرين”.

وأضاف ديوكوف “في رأيي ليست هناك حاجة (لتعديل اتفاق أوبك+)”.

وقال ديوكوف في وقت سابق يوم السبت إن سوق النفط العالمية سجلت فائضا طفيفا.

وكشف الرئيس التنفيذي لجازبروم أن الشركة تخطط لزيادة أنشطة التكرير وإنتاج المواد البترولية في 2024، دون أن يعلن حجم الزيادة المتوقعة، ولكن استثمارات الشركة لن تتغير خلال العام.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، إن الإمدادات المتوقعة خلال 2024 تبدو في حالة جيدة مع الأخذ في الاعتبار الصراع في الشرق الأوسط والمخاوف التي يثيرها بشأن الإمدادات.

وذكرت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول المستهلكة للنفط، أنه من المرجح أن تسجل سوق النفط فائضا في الإمدادات إن انتهت تخفيضات الإنتاج من أوبك+ بحلول الربع الثاني من العام كما هو مقرر.

الإنتاج الروسي

وفي شأن منفصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة نيكولاي شولجينوف قوله إن إنتاج البلاد من النفط من المرجح أن يبقى دون تغيير هذا العام.

وانخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز بشكل طفيف العام الماضي إلى 530 مليون طن (10.6 مليون برميل يوميا).

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن شولجينوف أيضا أن روسيا خفضت صادرات البنزين عقب حادث وقع في مصفاة نورسي.

وأثار الانقطاع مخاوف بشأن النقص المحتمل في إمدادات البنزين في جميع أنحاء البلاد، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة تدرس فرض حظر على تصدير الوقود كما فعلت في الخريف الماضي.