روسيا تتجاوز حصصها ضمن مجموعة أوبك+

تجاوز إنتاج النفط الروسي في حزيران / يونيو الحصص التي حددتها مجموعة أوبك+ لكن وزارة الطاقة الروسية تعهدت اليوم الأربعاء بالالتزام بمستوى الإنتاج المطلوب في تموز / يوليو.

وقالت الوزارة “إن مستوى الإنتاج جرى تقييمه من مصادر مستقلة معتمدة من أوبك+، بما في ذلك استشارات دولية”.

وأوضحت أن “روسيا أرسلت جدولها الزمني لخطة التعويض عن الإنتاج الزائد إلى الأمانة العامة لأوبك وإن إنتاجها النفطي يسجل تراجعا كل شهر من نيسان / أبريل”.

وأقرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفاؤها بقيادة روسيا فيما يعرف باسم أوبك+، سلسلة من تخفيضات الإنتاج الكبيرة منذ أواخر 2022.

وبموجب اتفاق أوبك+، بلغت حصة روسيا 8.979 مليون برميل يوميا في أيار / مايو، بما يشمل تخفيضات طوعية إضافية تعهد بها ثمانية أعضاء في المجموعة.

وأضافت وزارة الطاقة اليوم الأربعاء أن “الإنتاج الزائد سيجري تعويضه خلال تشرين الأول / أكتوبر وتشرين الثاني / نوفمبر المقبلين، وكذلك خلال الفترة من آذار / مارس حتى نهاية أيلول/ سبتمبر من العام المقبل”.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الأربعاء “إن إجمالي الزيادة في إنتاج روسيا من النفط خلال الفترة من كانون الثاني / يناير إلى حزيران / يونيو هذا العام بلغ 480 ألف برميل يومياً عن المتفق عليه في مجموعة أوبك+، وإن موسكو تعهدت بتعويض القدر الأكبر من تلك الكمية العام المقبل”.

وتشير بيانات أوبك إلى أن “روسيا ستعوض 40 ألف برميل يومياً من فائض إنتاج النفط في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري، كما ستعوض 440 ألفا في الفترة من مارس إلى سبتمبر العام المقبل”.

وقالت أمانة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء إنها تلقت خطة العراق لتعويض فائض الإنتاج في النصف الأول من العام، وذكرت أنه سيعوضه بحلول سبتمبر 2025.

وذكرت المنظمة في بيان أن “كميات الإنتاج الفائضة في العراق بين يناير ويونيو بلغت نحو 1.184 مليون برميل يوميا”.

كما تلقت أوبك خططا من روسيا وكازاخستان لتعويض الإنتاج الفائض.