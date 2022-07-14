رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا‭ ‬يرفض قرار اقالته

أكد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، رفضه تنفيذ أمر حكومي قضى بإقالته من منصبه، معتبراً أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لا يملك صلاحية ذلك.

وحذر صنع الله في كلمة بثها التلفزيون من المساس بالمؤسسة مشدداً على أن صلاحية الحكومة انتهت منذ آذار/مالرس الماضي.

وكان البرلمان عيّن في آذار/مارس، حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا بدلاً من حكومة الدبيبة، لكن الأخير رفض التنحي عن السلطة، متذرعاً بأن شرعية ولايته مستمرة لحين إجراء انتخابات جديدة.

وقال ثلاثة شهود لوكالة “رويترز” إن قوة مسلحة انتشرت أمام مبنى المؤسسة الوطنية للنفط الأربعاء. وذكر أحدهم أن تلك القوة موالية للدبيبة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة.

وتسبب الوضع السياسي الفوضوي في ليبيا إلى خسارة 850 ألف برميل من إنتاج النفط هذا العام بسبب حصار من الفصائل المتمركزة في الشرق، ما يلقي الضوء على المخاطر التي تواجهها إمدادات الطاقة التي تواجه بالفعل ضغوطا عالمية.

وأصدر الدبيبة الثلاثاء قراراً بتعيين فرحات بن قدارة ليحل مكان صنع الله كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط ثم شكّل لجنة لإدارة الانتقال.

ونشب خلاف مراراً بين صنع الله ووزير النفط في حكومة الدبيبة محمد عون.

وقال صنع الله في كلمته إنه موجود في المؤسسة والعمل مستمر، مضيفاً أن كافة قرارات الدبيبة باطلة وحكومته انتهت ولايتها.

وكان صنع الله خارج البلاد يؤدي فريضة الحج عندما أصدر الدبيبة قرار عزله.

والسيطرة على إيرادات ليبيا النفطية من خلال مؤسسة النفط والبنك المركزي هي الجائزة الرئيسية للفصائل المتناحرة منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدت إلى فوضى وعنف على مدى سنوات في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وأصبح صنع الله، الذي عينته حكومة سابقة في طرابلس في منصبه في 2014، رمزاً مهماً جنباً إلى جنب مع محافظ البنك المركزي الصديق الكبير في الحفاظ على تدفق الإيرادات للحفاظ على استمرارية الخدمات الحكومية خلال الصراع.

وشمل الخلاف بخصوص الحكومة التي يتعين أن تسيطر على إيرادات النفط المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.

ويقول محللون إن تعيين بن قدارة، الذي كان قبل عام 2011 محافظا للبنك المركزي وهو حليف معروف لحفتر، لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد يكون محاولة من جانب الدبيبة لترسيخ وضعه في طرابلس.

ويعني الصراع على السلطة أن القرارات المهمة مثل تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد تواجه معارضة شرسة.

وفي بيان منفصل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الثلاثاء إنها ستستأنف صادرات الخام من ميناءين وتأمل في استئناف الإنتاج من حقول مغلقة قريبا.

لكن الجماعات المشاركة في عمليات الإغلاق رفضت هذا البيان يوم الأربعاء في رسالة مصورة. وكانت الجماعات قد طالبت في السابق الدبيبة بالاستقالة لصالح باشاغا ويقول دبلوماسيون إنهم متحالفون مع خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا.