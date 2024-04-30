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رئيس أرامكو يشدد على الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة للتأقلم مع تحولات السوق العالمية

استعداد شركته لإطلاق مشروع الهيدروجين الخاص بها، ولكن مع انتظار الحوافز المقدمة من العملاء، مؤكدُا تطلع شركة النفط الحكومية الآن إلى الاستثمار في مصادر طاقة جديدة خارج المملكة.

فريق التحرير by فريق التحرير

ألقى الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وحث على التحول السريع نحو مصادر طاقة مستدامة وبرامج فعالة، مؤكدًا على أهمية برامج “عادلة” لتحول الطاقة دون استثناء الدول النامية.


و توقع خلال مشاركته في جلسة”تحوّل الطاقة لدى الشركات”، ضمن فعاليات الاجتماع الخاص لمنتدى الاقتصاد العالمي، المنعقد في الرياض، زيادة استهلاك الغاز والفحم خلال العام الحالي 2024.


وأعرب الناصر، عن استعداد أرامكو لإطلاق مشروع الهيدروجين الخاص بها، بانتظار الحوافز المناسبة من العملاء، كما أعلنت الشركة عن تطلعها للاستثمار في مصادر طاقة جديدة خارج المملكة.

أشار أمين الناصر إلى أن نسبة 80% من الطلب على الطاقة الهيدروكربونية من المتوقع أن تأتي من الدول الأكثر فقراً بحلول عام 2050.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو على أن التحول في مجال الطاقة يعد أمرًا ضروريًا للجميع، إلا أنه أشار إلى ضرورة وجود برامج ملموسة وفعالة تتناسب مع هذا التحول.

وأوضح أن على الرغم من أن 85% من سكان العالم يعيشون في دول الجنوب، إلا أن ما يقل عن 5% فقط من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة يتجه إليها، بينما تتجه نحو 80% من هذه الاستثمارات إلى دول مجموعة العشرين. وأضاف أن نسبة صغيرة جدًا من الطاقة العالمية مستمدة من مصادر متجددة مثل الشمس والرياح، مما يظهر عدم الاهتمام الكافي بالاستثمار في هذه المصادر.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...