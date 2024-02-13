تعتبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أبرز المناطق في العالم التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني، إلا أنها تتجه الآن نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد الكلي على هذا المورد الطبيعي الأساسي.





أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على أهمية تبني دول الخليج لسياسات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على النفط كمصدر رئيسي للعائدات الوطنية.



جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في القمة العالمية للحكومات 2024، التي انطلقت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضمنت مناقشات هامة حول استشراف مستقبل الحكومات ورؤاها الاقتصادية.



وفي إطار جهود التحول نحو استدامة الموارد والحفاظ على البيئة، أشار البديوي، إلى أن تمويل المناخ يعد أمرًا بالغ الأهمية لكل من الطموح والتنفيذ، فيما يتعلق بالعمل المناخي، لا سيما في الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.



وخلال الطاولة المستديرة أكد البديوي أن التمويل يمثل عامل تمكين رئيسي لتنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) الذي اعتمدته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار إلى أهمية استكشاف سبل زيادة الاستثمارات في التقنيات ذات الصلة بنهج الاقتصاد الدائري للكربون، مثل تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه وإعادة استخدامه بالإضافة إلى تقنيات الطاقة المتجددة.

كما قال الأمين، أن قادة دول مجلس التعاون حريصون على أهمية المضي قدماً تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي, وفي ظل ذلك تعمل دول المجلس أيضاً على إقامة علاقات إستراتيجية مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية في مختلف المجالات.



وفي سياق آخر، أشار الأمين العام إلى أن دول المجلس تتجه نحو عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للاقتصاد، بل تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الأخرى من خلال استثمارات متنوعة وتعزيز الابتكار والريادة في مختلف المجالات.



كما تتخذ دول الخليج مجموعة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة، مثل رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، ورؤية البحرين 2030، ورؤية الإمارات 2071، واستراتيجية عُمان 2040، واستراتيجية قطر 2030، واستراتيجية الكويت 2035.

معالي الأمين العام: انه في الوقت الذي يؤكد فيه قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- على أهمية المضي قدماً تجاه إستكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الإقتصادي الخليجي، فإن دول المجلس تعمل أيضاً على إقامة علاقات إستراتيجية مع العديد من الدول والمجموعات الإقتصادية الدولية في… pic.twitter.com/Kv9hK2Sxbu — مجلس التعاون (@GCCSG) February 12, 2024



