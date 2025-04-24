اتفاقية بين “دراجون أويل” و”الهيئة المصرية للبترول” لهيكلة امتيازات خليج السويس

وقعت شركة دراجون أويل مصر القابضة، مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف توحيد امتيازات التنقيب والإنتاج في خليج السويس ضمن إطار موحد.

وأوضحت شركة “دراجون أويل” (Dragon Oil)، في بيان رسمي، أن توقيع مذكرة تفاهم تم خلال مؤتمر ومعرض تقنيات الغاز والنفط “جوتيك 2025” (GoTech 2025)، بحضور سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة “دراجون أويل”، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري.

أهداف الاتفاقية بين “دراجون أويل” و”الهيئة المصرية للبترول”

تستهدف الاتفاقية، جذب استثمارات ضخمة من خلال تطوير البنية التحتية الحيوية، ورفع معدلات الإنتاج باستخدام أحدث التقنيات، والممارسات العالمية.

وتعد هذه الخطوة امتدادا لمسيرة شركة بترول خليج السويس “جابكو”، وهي مشروع مشترك بين “Dragon Oil”، والهيئة المصرية العامة للبترول، التي أسهمت لأكثر من خمسين عاما في تطوير قطاع الطاقة المصري.

التزام بالتحول الرقمي والابتكار

وقع الاتفاقية كلا من المهندس صلاح عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة “دراجون أويل“.

ويظهر هذا التعاون التزام “Dragon Oil”، بتبني التحول الرقمي، وتحقيق التميز التشغيلي، والمساهمة في التنمية الإقليمية لقطاع الطاقة.

الاتفاقية تفتح آفاقا جديدة في الاستثمارات والاستحواذات

أكد سعيد الطاير، أن الاتفاق يفتح آفاقا جديدة في الاستثمارات والاستحواذات، وتوسيع مناطق الامتياز واستكشاف الحقول، كما يرسّخ التزام الشركة بالابتكار والاستدامة والقيادة العالمية.

عبر علي الجروان عن فخره بتعزيز التعاون مع الهيئة المصرية، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس رؤية مشتركة تهدف إلى تعظيم الموارد، واستثمار التكنولوجيا الحديثة لدعم مستقبل الطاقة في مصر.

كما أكد عزم الطرفين على تسريع وتيرة المفاوضات ودفع الشراكة إلى مستويات متقدمة.

استدامة البنية التحتية وتعزيز الإنتاج

التركيز الأساسي للاتفاقية، يتمثل في الاستثمار في صيانة، وتوسيع عمر البنية التحتية الاستراتيجية، بما يضمن استدامة الأصول الحيوية على المدى الطويل.

وسيتضمن هذا التوجه، تنفيذ برنامج عمل متكامل لزيادة الإنتاج، وتحسين كفاءة العمليات باستخدام أفضل الحلول التقنية الحديثة.

وتُبنى هذه المبادرة الطموحة على الإرث العريق لشركة “جابكو”، التي لعبت دورا محوريا في تشكيل مستقبل الطاقة في مصر.

وتسعى “Dragon Oil“، و”الهيئة المصرية للبترول”، من خلال هذه الخطوة إلى إطلاق مرحلة جديدة من الإنتاجية، والمرونة، والازدهار في منطقة خليج السويس.