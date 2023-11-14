دبي، إطلاق مبادرة للوقود الحيوي

أطلقت مجموعة دلسكو في دبي، مبادرة الوقود الحيوي في مجال الاستدامة البيئية، وذلك في إطار تعاونٍ جديد عقدته المجموعة مع شركة نيوترال فيولز التي تعدّ أكبر منتجٍ للوقود الحيوي في الشرق الأوسط، وتساهم المبادرة بتقليص انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبةٍ تصل إلى 200 ألف كلغ سنويّاً عن طريق استخدام وقود حيوي نظيف وصديق للبيئة بنسبةٍ كبيرة لتشغيل المركبات، والتزاماً منها بالمبادرة تقوم مجموعة دلسكو بتشغيل 75 بالمئة من مركباتها في دبي وأبوظبي باستخدام مزيجٍ خاص من وقود الديزل الحيوي.

تأتي هذه المبادرة كجانب من التزام مجموعة دلسكو بدعم دولة الإمارات في جهودها لمكافحة أزمة تغيُّر المناخ في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب28) الذي تستضيفه الدولة نهاية الشهر الحالي، حيث تُسهم هذه المبادرة حالياً بالحدّ من انبعاثات الغازات بنسبة 4.5 بالمئة. وتسعى المجموعة إلى مواصلة جهودها في هذا الصدد لتصل إلى الحد من انبعاث الغازات بنسبة 6 بالمئة بحلول نهاية عام 2023، وذلك من خلال اعتماد مزيجٍ أكثر فعالية من وقود الديزل الحيوي وتوسيع نطاق خططها لتشمل عملياتها مدينة رأس الخيمة. كذلك، نجحت مجموعة دلسكو في الحدّ من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 17600 كلغ، التي تعادل توقيف أربع سيارات تعمل بالوقود الأحفوري عن العمل لمدّة عام، وذلك في الأسابيع العشرة الأولى من المبادرة التي تم إطلاقها في أواخر شهر يوليو من العام 2023.

وتعتبر شركة نيوترال فيولز منتج الوقود الحيوي الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة الحائز على شهادة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA)، وتعمد إلى تجميع زيوت الطهي المستعملة وتحويلها إلى مزيجٍ مختلف من الوقود الأخضر. وفي الوقت الحالي، تعمل 135 مركبة تابعة لشركة دلسكو لحلول الأفراد باستخدام الوقود الحيوي، وتخطط المجموعة إلى التوقُّف تدريجيّاً عن استخدام الوقود الأحفوري في كافة المركبات.

وكما تساعد الشركة الشقيقة للمجموعة وهي دلسكو لحلول البيئة على إنتاج الوقود بنفسها، وذلك من خلال تزويد شركة نيوترال فيولز بأكثر من 450 ألف لتر من زيوت الطهي المستعملة. وتجمع شركة نيوترال فيولز زيوت الطهي المستعملة نيابةً عن شركة دلسكو للحلول البيئية التي تقدّم خدمات عالمية المستوى في مجال إعادة تدوير، ومعالجة وإدارة النفايات، فتساهم بالتالي في مساعدة آلاف الشركات والصناعات والوحدات السكنية على تحقيق أهدافها لناحية التنمية المستدامة.