اتخذت الحكومة العراقية برئاسة محمد السوداني، خطوة عملية مهمة للبدء في تنفيذ مشروع أنبوب نفط «البصرة – العقبة» حيث تم إدراج المرحلة الأولى منه، والتي تصل بالأنبوب إلى مدينة حديثة في الموازنة العراقية العامة وتخصيص قرابة أربعة مليارات وتسعمئة مليون دولار (ستة تريليونات وأربعمئة مليار دينار عراقي).

وسيتحمل العراق تكاليف بناء الأنبوب داخل الأردن وحتى ميناء العقبة من خلال اسلوب بي أو تي (البناء والتشغيل ونقل الملكية لاحقا)، ثم سيتم فيي مرحلة لاحقة نقل ملكية القسم الأردني منه إلى الأردن.

وكان المشروع ولايزال موضع جدل كبير في العراق بحسب صحيفة الصباح، حيث يشير خبراء إلى المخاطر الأمنية تجعل منه غير مجدٍ اقتصادياً خاصة وأن ن ككلفة مرور برميل النفط الواحد ستبلغ تسعة دولارات فيما لاتزيد كُلفة تصديره من الخليج عبر موانئ البصرة عن 60 سنتاً.

يذكر أن مشروع هذا الأنبوب يمتد مسافة مقدارها 1700 كم عبر مرحلتين، الأولى تمتد من من البصرة إلى حديثة في غرب العراق، والثانية تمتد إلى أن ينتهي في ميناء العقبة لتصدير النفط إلى العالم.