فريق التحرير by فريق التحرير

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لأول مرة منذ أكتوبر خام برنت يصل لـ87 دولارا

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات تحسن الطلب العالمي على النفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 37 سنتًا لتصل إلى 87.79 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 32 سنتًا لتصل إلى 84.03 دولارًا للبرميل.

خام برنت.. أعلى مستوى في خمسة أشهر

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، مع احتمال تقلص الإمدادات من المكسيك وتزايد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط مما أدى إلى انتعاش الأسعار، بحسب بلومبرغ.

خام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 88 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعها بنسبة 0.5٪ يوم الاثنين، مع اقتراب خام غرب تكساس الوسيط من 85 دولارًا.

وتخطط شركة النفط المكسيكية التي تديرها الدولة، بيميكس، لوقف صادراتها بشكل أساسي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع. وفي الوقت نفسه، أدت غارة جوية إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا إلى مقتل قائد عسكري كبير وآخرين، وقالت طهران إنها سترد بشكل حاسم.

خام برنت
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...