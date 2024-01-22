“طاقة” الإماراتية تبيع حصتها في حقل أتروش النفطي العراقي

وقعت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” اليوم الإثنين اتفاقا مع شركة جنرال إكسبلوريشن بارتنرز، تقوم بموجبه ببيع حصتها الكاملة في حقل أتروش النفطي بإقليم كردستان العراقي، ولا تزال الصفقة خاضعة للموافقات التنظيمية.

وحتى الآن، لم تكشف “طاقة” الإماراتية عن قيمة الصفقة، التي وقعتها شركة طاقة إنترناشونال بي التابعة والمملوكة بالكامل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة.

وفقا لموقع “طاقة” الإماراتية، تستحوذ طاقة على نحو 47.4% من حقل أتروش، بينما تبلغ حصة إقليم كردستان العراق نحو 25%، بينما تملك شركة جنرال إكسبلوريشن بارتنرز نحو 27.6%، أما الحصص المتبقية من خلال المشاركة في عقد مشاركة الإنتاج.

حقل أتروش النفطي

يشمل عمليات تطوير للنفط الخام في 10 آبار منتجة، ومنشأة إنتاج مبكر مؤقتة في إحدى منصات الحفر، ومرفق معالجة مركزي.

يباع الإنتاج النفطي لأتروش إلى حكومة كردستان العراق حيث يتم نقله من الحقل إلى الحدود، ليدخل إلى شبكة أنابيب تصدير كردستان.

وفي عام 2017 تم تصدير أول شحنة من النفط الخام لحقل أتروش العراقي.

تأتي شركة أبوظبي الوطنية للطاقة في المرتبة العاشرة ضمن اقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023، وبلغت قيمة أصولها 49.4 مليار دولار.