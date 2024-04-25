كيف تم إنهاء حالة الطوارئ في حادثة تسرب خزان نفط البحرين؟

بعد أيام من الجهود المكثفة والتعاون الفعال بين فرق الطوارئ والجهات المعنية، أعلنت شركة بابكو للتكرير انتهاء عملية تفريغ خزان النفط المتضرر بشكل آمن وناجح، مما أدى إلى إنهاء حالة الطوارئ المعلنة داخل الشركة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وذلك أثر تعرَّض الخزان النفطي في حقل خزانات سترة لخلل فني نتيجة الأحوال الجوية السيئة والأمطار الغزيرة التي شهدتها مملكة البحرين مؤخرًا.

وقد أكدت إدارة الشركة أنه تم إنزال السقف العائم المتضرر بنجاح إلى قاع الخزان بمساعدة فريق الطوارئ المشترك وبدعم استثنائي من وزارة الداخلية والدفاع المدني والمجلس الأعلى للبيئة. تعتبر هذه الخطوة الأكثر أهمية في عملية إصلاح الخلل وضمان استقرار الأوضاع داخل الشركة.

وأشارت الشركة إلى أنها بدأت على الفور في تقييم شامل للخزان المتضرر، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة وفقًا لأعلى المعايير الدولية. ومن المتوقع أن تستأنف العمليات بشكل كامل بعد استكمال عمليات الصيانة والفحص اللازمة.

بعد الانتهاء من عملية التفريغ بنجاح، أعلنت الشركة إنهاء حالة الطوارئ المعلنة داخل الشركة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها. وأكدت إدارة الشركة أنه تم بدء عملية تقييم شامل للخزان المتضرر، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

بابكو للتكرير: الانتهاء من تفريغ خزان النفط بشكلٍ آمن وإنهاء حالة الطوارئ المعلنة داخل الشركة وعودة الأوضاع إلى طبيعتهاhttps://t.co/1I6yIh4c5a — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) April 24, 2024