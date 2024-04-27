جيه بي مورجان يتوقع زيادة إنتاج الغاز إلى هذا الرقم في 2030

توقع بنك جيه بي مورجان الأمريكي أن تتعرض أسعار الغاز الطبيعي المسال، للمزيد من الضغوط حتى نهاية 2030، على الرغم من توقعات ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي.

وبرر التقرير الصادر عن البنك الاستثماري الأمريكي أسباب هذه الضغوط إلى الزيادة الكبيرة في الإنتاج العالمي من الغاز، بالإضافة إلى التطوير المستمر في البنية التحتية للشحن، خاصة في كل من قطر والولايات المتحدة.

وقال التقرير إن ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، وزيادة المرافق الخاصة بتسييل الغاز ستتيح نقل كميات ضخمة من الخام إلى جميع أنحاء العالم.



ووفقا للتقرير فإن هذا سيسهم في خفض الانبعاثات الضارة الناتجة عن استخدام الفحم الملوث للبيئة إلى النصف، من خلال الجهود العالمية للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل عن الفحم.

وتوقع بنك جيه بي مورجان، ارتفاع الإنتاج من الغاز الطبيعي بمعدل 2% سنوياً ليصل إلى نحو 4,600 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، بالمقارنة مع نحو 4000 مليار متر مكعب في 2022؛ ما سينتج عنه وفرة في المعروض بنحو 63 مليار متر مكعب بنهاية 2030.

وقال جيه بي مورجان في تقريره، إن النمو الأكبر في إنتاج الغاز الطبيعي سيأتي من جانب الزيادة في إنتاج الغاز في كل من الولايات المتحدة، دول منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى روسيا.

وأشار تقرير بنك جيه بي مورجان، إلى أن شركات الطاقة العالمية على غرار شل العالمية، وبي بي البريطانية، وتوتال إنرجيز الفرنسية، تعتمد على نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال نتيجة تحسن النمو الاقتصادي حول العالم، وتحول الاقتصادات من استخدام الفحم كوقود إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي.

وكان تقرير مؤسسة الأبحاث أكسيلا، الصادر مؤخرا قد أشار إلى أن خطط شركات النفط الأوروبية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي سيكون لها تأثير محدود على جهودها لخفض كثافة الانبعاثات الضارة لعملياتها بحلول 2030.