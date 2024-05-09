جولدمان ساكس يستبعد زيادة إنتاج أوبك+

استبعد بنك جولدمان ساكس أن يعلن تحالف أوبك+ في حزيران / يونيو المقبل عن تراجع جزئي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وأضاف البنك أن زيادة المخزونات في الآونة الأخيرة كانت مفاجأة، ونتيجة لذلك يتوقع النموذج الخاص به الآن فرصة تبلغ 37 بالمئة فقط لأن يتخذ التحالف قراراً بزيادة الإنتاج في يونيو.

وقال البنك المدرج في وول ستريت “في حين أن تفسيرنا لاتصالات أوبك+ هو أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، فإننا نتوقع الآن أن يظل المعروض من الخام السعودي ثابتاً عند تسعة ملايين برميل يوميا في تموز / يوليو (مقابل 9.2 سابقا)”.

وأكد أنه يتوقع بقاء سعر العقود الآجلة لخام برنت في نطاق 75 إلى 90 دولاراً للبرميل في معظم السيناريوهات وأن يبلغ في المتوسط 82 دولاراً في 2025.

وارتفع سعر خام برنت اليوم الخميس إلى من 83.76 دولار للبرميل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء إنه لا توجد مناقشات داخل تحالف أوبك+ بشأن زيادة إنتاج النفط.

ونقل بيان نشرته الحكومة الروسية على تطبيق تيليجرام عن نوفاك قوله “لا يوجد نقاش بخصوص زيادة الإنتاج داخل أوبك+”.

ونفذت أوبك+ سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر عام 2022 في ظل ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين من غير الأعضاء، ومخاوف إزاء الطلب في وقت تواجه فيه الاقتصادات الكبرى تداعيات أسعار الفائدة المرتفعة.

ويجتمع التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا في الأول من حزيران في فيينا لتحديد سياسة الإنتاج.

ويخفض تحالف أوبك+ حاليا الإنتاج بمقدار 5.86 مليون برميل يومياً أي ما يعادل نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي. وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا من أعضاء أوبك+ تسري حتى نهاية 2024، وتخفيضات طوعية من بعض الأعضاء بواقع 2.2 مليون برميل يوميا تنقضي بنهاية يونيو.