“جولدمان ساكس” يخفض توقعاته لسعر النفط إلى 125 دولاراً بنهاية 2022

خفض “جولدمان ساكس” توقعاته لخام برنت في الربع الثالث إلى 110 دولارات مقارنة مع التقديرات السابقة البالغة 140 دولاراً للبرميل، وللربع الرابع إلى 125 دولاراً مقارنة مع التقديرات السابقة عند و130 دولاراً للبرميل، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

لكن لم يغير البنك الأمريكي في مذكرته الصادرة هذا الأسبوع توقعاته للأسعار لعام 2023 عند 125 دولاراً للبرميل.

وأوضح البنك أن الانخفاض الأخير في سعر خام برنت كان مدفوعاً بانخفاض السيولة وتصاعد المخاوف بما في ذلك تلك المتعلقة بالركود، وسياسة الصين الصارمة لمواجهة فايروس كورونا، وقطاع العقارات الصينية.

ويعتقد محللو البنك “أن احتمالية ارتفاع أسعار النفط لا تزال قوية، حتى مع افتراض حدوث كل هذه الصدمات السلبية، مع بقاء السوق في حالة عجز أكبر مما توقعه البنك في الأشهر الأخيرة”.