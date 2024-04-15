مصر تعلن حالة الطوارئ بعد جنوح سفينة غاز في ميناء العقبة

أعلنت مصر حالة الطوارئ وتفقد الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة الدكتور على أبو سنة حادث جنوح إحدى السفن الدولية التي جرى تعويمها بمنطقة خليج العقبة والذي تزامن مع فترة العيد، وذلك بناء علي البلاغ الوارد من مدير محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن عن وجود شحط لمركب غاز علي شعب راس نصراني مدخل خليج العقبة.

ووجهت د. ياسمين فؤاد برفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري ( مركز السلام ) بشرم الشيخ ،وقد تابع ابو سنه الإجراءات القانونية والفنية الجارية من إدارة المحميات بشأن السفينة ، ووجه برفع حالة الاستعداد والطوارئ البيئية تحسبا لحدوث أي تسريبات أو تلوث من السفينة.

وكانت وزارة البيئة المصرية قد أعلنت في بيانها، أنها تلقت بلاغاً بجنوح سفينة غاز على شعب “رأس نصراني” بمدخل خليج العقبة. وأشارت تقارير إلى أن السفينة تحمل اسم”كلوديا جاس” وترفع علم دولة ليبيريا، وقد تابع علي أبو سنة، الإجراءات القانونية والفنية المتبعة من إدارة المحميات بشأن السفينة الجانحة.