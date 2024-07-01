أعلنت شركة “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” (GEV) عن تسليم أول توربين غازي من فئة H يتم تصنيعه محليًا في شركة “جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة” (GESAT). جاء هذا الإعلان خلال حفل رسمي أقيم في الدمام.

وفي إطار هذا الحدث الهام، وقعت “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” مذكرة تفاهم استراتيجية مع بنك التصدير والاستيراد السعودي. تهدف هذه المذكرة إلى تسهيل تصدير السلع والخدمات التي تنتجها الشركة في المملكة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم وضمانات التصدير من قبل البنك.

تمثل “جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة” مشروعًا مشتركًا ناجحًا بين “دسر” و”جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا”. تركز هذه المنشأة المتطورة على تصنيع توربينات الغاز عالية الأداء ومكوناتها في المملكة، مما يسهم في تعزيز المحتوى المحلي وتطوير الكفاءات الوطنية.

ومن المقرر أن يتم استخدام أول توربين غازي محلي الصنع من فئة H في تشغيل محطة “الجافورة المستقلة للتوليد المشترك للبخار والكهرباء”. ستساهم هذه المحطة بشكل كبير في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المملكة، ومن المتوقع أن تصبح عند تشغيلها الأكثر كفاءة في المملكة.

يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الصناعات المحلية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وتؤكد “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” من خلال هذه الخطوة التزامها بتوفير أحدث التقنيات والحلول المتقدمة لدعم أهداف المملكة في مجال الطاقة والاستدامة.