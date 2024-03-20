تيرا باور المملوكة لـ بيل غيتس ستشرع ببناء مفاعلات نووية متقدمة في الولايات المتحدة

تنوي تيرا باور TerraPower التي أسسها بيل غيتس ويرأس مجلس إدارتها، أن تصبح في يونيو القادم أول شركة تبني الجيل الجديد من محطات الطاقة النووية القائمة على المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs- بطاقة تبلغ 300 ميجاوات أو أقل) والتي لا تتسبب بانبعاثات كربونية.

وبذلك تنضم الشركة رسميًا إلى السباق مع شركات من روسيا والصين لتطوير مفاعلات نووية منخفضة التكلفة، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز .

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي كريس ليفيسك إنهم يسعون هذا الشهر للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية لمفاعلهم المبتكر المبرد بالصوديوم السائل بدلًا من الماء، ما يقلل من مخاطر الانفجار . ويمكن بناء مفاعلات النتريوم بنصف تكلفة المفاعلات النووية التقليدية المبردة بالماء.