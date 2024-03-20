سامر باطر by سامر باطر

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Posted inطاقةأخبار أريبيان بزنس

تيرا باور المملوكة لـ بيل غيتس ستشرع ببناء مفاعلات نووية متقدمة في الولايات المتحدة

تيرا باور – أول شركة تبني الجيل الجديد من محطات الطاقة النووية القائمة على المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs- بطاقة تبلغ 300 ميجاوات أو أقل) والتي لا تتسبب بانبعاثات كربونية.

سامر باطر by سامر باطر

تنوي تيرا باور TerraPower التي أسسها بيل غيتس ويرأس مجلس إدارتها، أن تصبح في يونيو القادم أول شركة تبني الجيل الجديد من محطات الطاقة النووية القائمة على المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs- بطاقة تبلغ 300 ميجاوات أو أقل) والتي لا تتسبب بانبعاثات كربونية.

وبذلك تنضم الشركة رسميًا إلى السباق مع شركات من روسيا والصين لتطوير مفاعلات نووية منخفضة التكلفة، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز .

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي كريس ليفيسك إنهم يسعون هذا الشهر للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية لمفاعلهم المبتكر المبرد بالصوديوم السائل بدلًا من الماء، ما يقلل من مخاطر الانفجار . ويمكن بناء مفاعلات النتريوم بنصف تكلفة المفاعلات النووية التقليدية المبردة بالماء.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...