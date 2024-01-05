توقف مفاجىء لتجارة النفط بين الصين وإيران

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قولها إن تجارة النفط بين الصين وإيران توقفت مع قيام طهران بحجب الشحنات ومطالبتها بأسعار أعلى من أكبر عملائها، مما يقلص الإمدادات الرخيصة لأكبر مستورد للخام في العالم.

وقد يؤدي انخفاض إمدادات النفط الإيراني، التي تشكل نحو 10 بالمئة من واردات الصين من الخام وبلغت مستوى قياسيا في تشرين الأول / أكتوبر، إلى دعم الأسعار العالمية.

يمكن أن تمثل هذه الخطوة المفاجئة نتائج عكسية للتخلي الأمريكي في أكتوبر عن العقوبات المفروضة على النفط الفنزويلي، والذي أدى إلى تحويل الشحنات من الدولة المنتجة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة والهند، مما أدى إلى رفع الأسعار بالنسبة للصين مع تراجع الشحنات.

ولم ترد شركة النفط الوطنية الإيرانية ووزارة التجارة الصينية ووزارة الخزانة الأمريكية على الفور على طلبات “رويترز” للتعليق.

وفي أوائل الشهر الماضي، أبلغ البائعون الإيرانيون المشترين الصينيين أنهم سيقلصون الخصومات على تسليمات كانون الأول / ديسمبر وكانون الثاني / يناير من الخام الإيراني الخفيف إلى ما بين 5 و6 دولارات للبرميل أقل من خام برنت، حسب ما قال خمسة تجار يتعاملون مع النفط أو على دراية بالمعاملات لوكالة “رويترز”.

واستوردت الصين حوالي 1.18 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني الشهر الماضي، بانخفاض من 1.22 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني / نوفمبر و23% عن الرقم القياسي المسجل في أكتوبر البالغ 1.53 مليون برميل يوميا، وفق بيانات “فورتيكسا أناليتيكس” لتتبع الناقلات.