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توقف إمدادات الوقود بمصفاة الزور الكويتية… تعرف إلى السبب

أكدت الشركة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، أنها تأخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تأثر إمدادات محطات الكهرباء، والماء وعمليات التصدير بتوقف المصفاة.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصفاة الزور الكويتية
مصدر الصورة: الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC)

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة “كيبك” الأحد، تعرض مصفاة الزور الكويتية إلى انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود.

وأضافت “كيبك” في بيان، أن سبب هذا الانقطاع، هو خلل في أحد الصمامات الرئيسة مما أدى إلى توقف شبه كامل لعمليات الإنتاج.

وأوضحت الشركة، حسب وكالة الأنباء الكويتية، أن الفرق الفنية في المصفاة بدأت العمل لإعادة تشغيلها على نحو تدريجي.

وتابعت، أنه من المتوقع أن تستغرق عمليات إعادة التشغيل ما يقارب الـ 10 أيام للعودة للطاقة الإنتاجية السابقة.

وأكدت الشركة أنها تأخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تأثر إمدادات محطات الكهرباء والماء وعمليات التصدير بتوقف المصفاة.

أهمية مصفاة الزور الكويتية

وتعتبر مصفاة الزور، من المشروعات النفطية العمالقة التي تنفذها دولة الكويت، لزيادة طاقة إنتاج تكرير النفط الخام. وبلغت تكلفة مصفاة الزور، نحو 4.871 مليار دينار كويتي (15.8 مليار دولار).

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