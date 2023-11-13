توقف إمدادات الوقود بمصفاة الزور الكويتية… تعرف إلى السبب

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة “كيبك” الأحد، تعرض مصفاة الزور الكويتية إلى انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود.

وأضافت “كيبك” في بيان، أن سبب هذا الانقطاع، هو خلل في أحد الصمامات الرئيسة مما أدى إلى توقف شبه كامل لعمليات الإنتاج.

وأوضحت الشركة، حسب وكالة الأنباء الكويتية، أن الفرق الفنية في المصفاة بدأت العمل لإعادة تشغيلها على نحو تدريجي.

وتابعت، أنه من المتوقع أن تستغرق عمليات إعادة التشغيل ما يقارب الـ 10 أيام للعودة للطاقة الإنتاجية السابقة.

وأكدت الشركة أنها تأخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تأثر إمدادات محطات الكهرباء والماء وعمليات التصدير بتوقف المصفاة.

تعلن #البترولية_المتكاملة

عن تعرض #مصفاة_الزور عن انقطاع مفاجيء لامدادات غاز الوقود بسبب خلل في أحد الصمامات الرئيسية التابعة لشركة نفط الكويت مما أدى الى توقف شبة كامل لعمليات الانتاج.

وقد بدأت الفرق الفنية في المصفاة للعمل على إعادة تشغيل المصفاة بشكل تدريجي لوحدات الانتاج.… pic.twitter.com/e9icv2cEB0 — kipicofficial (@kipicofficial) November 12, 2023

أهمية مصفاة الزور الكويتية

وتعتبر مصفاة الزور، من المشروعات النفطية العمالقة التي تنفذها دولة الكويت، لزيادة طاقة إنتاج تكرير النفط الخام. وبلغت تكلفة مصفاة الزور، نحو 4.871 مليار دينار كويتي (15.8 مليار دولار).