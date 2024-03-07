توقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة تضغط على أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بفعل توقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، على الرغم من البيانات التجارية الصينية الإيجابية التي تشير إلى زيادة الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 82.38 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 78.46 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط من قرب أعلى مستوى لها في 2024 اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات النفط أقل من المتوقع وتراجع مخزونات الوقود، في علامة على الطلب القوي.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لخبراء استراتيجيين في النقد الأجنبي، أن الأسواق تستعد لاحتمال تأجيل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أول خفض لسعر الفائدة إلى النصف الثاني من هذا العام، مما يعزز الدولار الأمريكي.

ويؤثر الدولار القوي سلبا على الطلب على النفط المقوم بالعملة الأمريكية بين المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وقال رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول إن التقدم المستمر بشأن التضخم “ليس مضمونا” رغم أن البنك لا يزال يتوقع خفض سعر الفائدة القياسي هذا العام.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية يوم الخميس أن أكبر مستورد للخام في العالم سجل زيادة 5.1 بالمئة في وارداته في أول شهرين من 2024 على أساس سنوي إلى نحو 10.74 مليون برميل يوميا، بعدما زادت شركات التكرير مشترياتها من الخام لتلبية مبيعات الوقود خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وقالت تينا تينج المحللة المستقلة المقيمة في أوكلاند “بيانات الميزان التجاري الصيني توفر مؤشرا إيجابيا لتوقعات الطلب في سوق النفط”.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام ارتفعت للأسبوع السادس على التوالي، إذ صعدت 1.4 مليون برميل، انخفاضا 2.1 مليون في استطلاع لرويترز لآراء محللين.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضا أن مخزونات البنزين والمشتقات لنفطية تراجعت بمقدار أكبر من المتوقع.