بينها أدنوك وتحالفان مصريان.. منافسة شرسة على رخص توزيع الغاز في السعودية

كشفت وزارة الطاقة السعودية، قائمة الشركات المؤهلة للتنافس على رخص المرحلة الأولى من أنشطة توزيع الغاز الجاف، وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

الشركات المؤهلة للحصول على رخص توزيع الغاز

وضمت قائمة الشركات المؤهلة للحصول على رخص، تحالفين مصريين وهما: تحالف شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت)، وشركة السويدي إليكتريك، وتحالف الشركة الوطنية للغاز (ناتجاس) وشركة الغازات البترولية (بتروجاس)، وفقا لبيان وزارة الطاقة السعودية.

وأشار البيان إلى تأهل الشركات المتنافسة على رخص نشاطين: الأول هو نشاط إنشاء مرافق تعبئة، وتخزين غاز البترول السائل وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، والثاني هو نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة للمستهلك.

تعلن #وزارة_الطاقة أسماء الشركات المؤهلة للمشاركة في المنافسة على رخص نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، ونشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة للمستهلك؛ لإيجاد بيئة تنافسية جاذبة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات ومعايير الإجراءات والتقنيات المستخدمة.

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وقد تأهل تحالف ناتجاس، وبتروجاس لرخص النشاطين، بينما تأهل تحالف بتروجيت والسويدي إليكتريك لرخص النشاط الأول فقط.

أبرز الشركات المؤهلة للحصول على الرخص

وضمت القائمة أيضا، شركة بيع الوقود المحلية بالتجزئة “الدريس”، و”يونيغاز العربية” ومقرها الرياض، و”أدنوك للتوزيع” في الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة “سيرجاس”.

وسيتم اختيار مقدمي العروض المؤهلين قبل أن تقوم الوزارة بمشاركة وثائق المناقصة.

وسيُطلب من مقدمي العروض في تلك المرحلة تحديد “برامج العمل، والقدرة الفنية والمالية، والخطط التشغيلية”، من بين متطلبات أخرى.

اللوائح التنفيذية لتوزيع الغاز في السعودية

وتأتي المناقصة بعد أشهر من إصدار وزارة الطاقة السعودية في شهر مايو الماضي، اللوائح التنفيذية لتوزيع الغاز الجاف، وغاز البترول المسال للأغراض السكنية والتجارية.

وهي تهدف إلى تنظيم إنشاء، وتطوير، وتشغيل مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول المسال، وتوزيعه بالجملة.