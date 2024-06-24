شركة تنمية طاقة عمان تستعد لطرح صكوك دولارية لأجل 7 سنوات

تعتزم شركة تنمية طاقة عمان، المملوكة للدولة العمانية، عن عزمها طرح صكوك مقومة بالدولار الأميركي لأجل سبع سنوات، وفقًا لوثيقة مصرفية اطلعت عليها وكالة “رويترز” يوم الاثنين.

وقد عينت الشركة جيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين لهذه العملية.

وتشارك مجموعة من البنوك الكبرى في هذا الطرح كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين، بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري، بنك مسقط، سيتي، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، إتش.إس.بي.سي، والمشرق.

ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات المستثمرين اليوم الاثنين، يليها طرح صكوك بالحجم القياسي مقومة بالدولار الأمريكي لأجل سبع سنوات بموجب برنامج خاص بالشركة.

تأسست الشركة في كانون الأول/ديسمبر 2020 بموجب مرسوم سلطاني بهدف تعزيز الكفاءة واستغلال فرص النمو في قطاع الطاقة بسلطنة عمان.

وتمتلك الشركة حصصًا في العديد من المشاريع الحيوية في قطاع الطاقة الوطني، بما في ذلك حصة 60% من منطقة الامتياز النفطية (مربع 6)، وحصة 100% من منطقة الامتياز للغاز غير المصاحب (مربع 6)، وحصة 100% من شركة هيدروجين عُمان.