تعثر محادثات اندماج بقيمة 30 مليار دولار بين وحدتين لـ “أدنوك” و”أو إم في”

كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” اليوم أن المحادثات ذات الصلة باتفاق اندماج يجري التخطيط له بقيمة 30 مليار دولار بين وحدتي الكيماويات التابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة “أو إم في” النمساوية تعثرت خلال الأسابيع الماضية.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر إن المفاوضات توقفت مؤقتا للسماح للأطراف بتجاوز سلسلة من الخلافات، والتي تتضمن اسم الوحدة المدمجة في إعلان الصفقة النهائية.

وذكرت “فاينانشال تايمز” إنه لا يزال من الممكن استئناف المحادثات والتوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف.

وأوضحت “أو إم في” في بيان لرويترز “نحن في مفاوضات مستمرة ومفتوحة ولا يمكننا التعليق أكثر”.

ولم ترد أدنوك بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن هناك عددا من نقاط الخلاف بين الشركتين، بما في ذلك بند يتعلق بضمانات الوظائف في النمسا، وشرط الإدراج في فيينا ووجود رئيس نمساوي للشركة الجديدة.

وفي تموز / يوليو الماضي، دخلت أدنوك في مفاوضات مع “أو إم في” حول إمكانية إنشاء كيان قابض جديد للبتروكيماويات، وذلك من خلال الدمج المقترح لحصصهما الحالية في شركتي بروج وبورياليس.

وتمتلك أدنوك حصة 25 بالمئة من مجموعة بورياليس، بينما تمتلك “أو إم في” حصة 75 بالمئة المتبقية. وبروج المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك أدنوك فيها حصة 54 بالمئة وتملك بورياليس 36 بالمئة وتتوزع نسبة 10 بالمئة المتبقية بين مستثمرين أفراد ومؤسسات.