وقّع اليوم الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، والدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، اتفاقية تعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الطاقة.



تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين يحقق أهدافهما ويخدم مصالحهما المشتركة. وتشمل الاتفاقية تشجيع التعاون في قطاعات الطاقة مثل البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبتروكيماويات.



كما تسعى الاتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته، مع التركيز على تحقيق الاستدامة والحد من آثار تغير المناخ، من خلال تقنيات مثل التقاط الكربون وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه، إضافة إلى قطاع الهيدروجين.



وتتضمن الاتفاقية أيضاً تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والابتكار في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى دعم الشراكات النوعية بين البلدين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المتعلقة بجميع قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها.



وتسعى الاتفاقية أيضًا لتعزيز التعاون في تطوير المعايير واللوائح ذات الصلة بالمواد المستدامة، بهدف تعزيز الاستدامة وتحقيق تقدم في مجال الطاقة.



يأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وتعزيز التعاون في مجالات حيوية من شأنها دعم التنمية المستدامة وتحقيق التقدم في مجال الطاقة.

سمو #وزير_الطاقة يجتمع بوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني ويوقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة.https://t.co/E6YKq7LvQJ#واس_اقتصادي pic.twitter.com/ujKidGRjPo — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) January 11, 2024