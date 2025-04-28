تطورات قطاع النفط الليبي.. أرقام جديدة وخطط استثمارية واعدة

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الأحد، أن حجم إنتاج النفط الخام خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة قد بلغ نحو 1.386 مليون برميل.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن إنتاج المكثفات النفطية قد وصل إلى 52.57 ألف برميل خلال نفس الفترة. أما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فقد سجل حجم الإنتاج 2.465 مليار قدم مكعبة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

طرح مناطق جديدة للاستثمار

وفي سياق آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إطلاق جولة جديدة من العطاءات خلال شهر أبريل الجاري، تهدف إلى استقطاب الاستثمارات في 22 منطقة، تتوزع بين 11 منطقة برية و11 منطقة بحرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع النفطي في الاقتصاد الوطني.

شروط محدثة لجذب المستثمرين

أكدت المؤسسة أن جولة العطاءات الجديدة ستخضع لشروط محسنة وجذابة تهدف إلى تحفيز المستثمرين المحليين والدوليين على الدخول بقوة إلى السوق الليبية.

وتشمل المناطق المطروحة في العطاءات أحواض سرت ومرزق وغدامس، إلى جانب مواقع بحرية تقع ضمن مياه البحر الأبيض المتوسط، مما يوفر فرصا واعدة للتنقيب والإنتاج.

حاجة ليبيا لزيادة الاستثمارات النفطية

وبحسب بيانات سابقة صادرة عن وزارة النفط الليبية، فإن البلاد تحتاج إلى ضخ استثمارات تتراوح قيمتها ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار، من أجل رفع الطاقة الإنتاجية إلى مستوى 1.6 مليون برميل يوميًا.

وتعد هذه الاستثمارات ضرورية لتحقيق الاستقرار في إمدادات النفط وزيادة العوائد المالية للدولة.