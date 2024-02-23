تطمح أوروبا إلى أن تصبح رائدة عالمية في مجال تصنيع البطاريات ولتحقيق ذلك نشرت “BATT4EU” الشراكة الأوروبية في قطاع البطاريات استراتيجية جديدة للبحث والابتكار توصي بأولويات أبحاث البطاريات والابتكار التي ينبغي تخصيص التمويل العام لها بفعالية وكفاءة.

وزاد الطلب العالمي على البطاريات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، بسبب الاعتماد السريع على السيارات الكهربائية، وأنظمة تخزين الطاقة المتجددة، والإلكترونيات المحمولة.

ونظرًا للنمو المتوقع في الطلب والفرص التجارية المرتبطة به، فإن المنافسة في مجال البطاريات تتصاعد في جميع أنحاء العالم مع هيمنة الصين.



وتمتلك الصين ما يقرب من 70% من الطاقة الإنتاجية الحالية والمتوقعة لخلايا البطاريات، مع التخطيط لإنشاء 101 مصنع للبطاريات حتى عام 2029، وفقا لما ذكرته شبكة يوراكتيف الإعلامية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي.

وقالت الشبكة الأوروبية، إن دول الاتحاد الأوروبي تخطط لبناء 30 مصنعا تبلغ طاقتها الإنتاجية 1 تيراواط بحلول عام 2030.



خطة أوروبية للسيطرة على قطاع تصنيع البطاريات



ومن أجل تقليل الاعتماد على الصين في التحول إلى السيارات الكهربائية، وضمان الاستقلال الاستراتيجي المفتوح والاقتراب من الحياد المناخي، يجري الآن تطوير مبادرات مهمة في أوروبا وأمريكا الشمالية، في ظل رغبة أوروبية لزيادة حصتها في الإنتاج إلى 25% خلال هذا العقد.

سوق البطاريات الأوروبية

وتشير تقديرات التحالف الأوروبي للبطاريات إلى أن سوق البطاريات الأوروبية يمكن أن تصل قيمتها إلى 250 مليار يورو سنويا اعتبارا من عام 2025.

وتعتبر جهود الابتكار التي يبذلها الاتحاد الأوروبي مهمة لضمان التطوير السريع وبشكل جيد لسلسلة قيمة البطاريات التنافسية الخاصة بها والقادرة على تلبية الطلب المتزايد على بطاريات أكثر استدامة.

وبين عامي 2014 و2020، تلقت صناعة البطاريات ما لا يقل عن 1.7 مليار يورو في شكل منح وضمانات قروض من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المساعدات الحكومية التي تصل إلى 6 مليارات يورو المصرح بها بين عامي 2019 و2021.

ومن خلال الشراكة الأوروبية للبطاريات، BATT4EU ، فإن التمويل الحالي للاتحاد الأوروبي يجب أن تصل أبحاث البطاريات والابتكارات المخطط لها حتى عام 2027 إلى ما يصل إلى 925 مليون يورو في إطار برنامج Horizon Europe .

وعلى الرغم من التمويل السخي المتاح لمنظمات الصناعة والبحث في أوروبا، فمن الضروري تخصيص الموارد المالية المحدودة المتاحة بأفضل طريقة لتعظيم تأثير جهود البحث والابتكار.



6 محاور



ولتجنب الفجوات في التمويل وازدواجية جهود البحث والابتكار، طورت الشراكة الأوروبية BATT4EU استراتيجية جديدة للبحث والابتكار، حيث تمثل الوثيقة تتويجًا لمشاورات مكثفة مع أكثر من 200 عضو في جمعية الشراكة الأوروبية للبطاريات.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يتضمن تعاون من مبادرات البطاريات الأوروبية الهامة الأخرى، بما في ذلك Batteries Europe وBatteries 2030+، مما يضمن اتباع نهج شامل وموحد لتطوير تكنولوجيا البطاريات في جميع أنحاء أوروبا.

وتشير الاستراتيجية إلى 6 محاور تحتاج من أجل زيادة القدرة التنافسية لسلسلة قيمة البطارية الأوروبية، وتتمثل هذه المحاور الـ 6 في:

ضمان مطابقة البحث والابتكار لاحتياجات الصناعة لترجمتها إلى مصانع وأسواق عملاقة، أما المحور الثاني من الاستراتيجية فيتضمن زيادة الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا من خلال تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة الهامة، ويؤكد المحور الثالث على ضرورة تحسين القدرة على تحمل تكلفة البطاريات لتسريع التحول الأخضر والحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة.

كما تضمن المحور الرابع من الاستراتيجية، ضرورة العمل على تحسين مرونة أنظمة التصنيع وإعادة تدوير البطاريات، وشددت استراتيجية BATT4EU في محورها الخامس على ضرورة تنفيذ إطار عمل آمن ومستدام للبطاريات، أما المحور السادي فيشير إلى دعم استمرارية أبحاث البطاريات الأوروبية الممتازة والصناعية الأكاديمية.