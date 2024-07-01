تشغيل أكبر محطة طاقة شمسية في العالم باستطاعة 3.5 غيغاوات في الصين

دخلت الخدمة مؤخرا أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في الصين. و بدأت مجموعة صينية (CGDG) بتشغيل مشروع ميدونغ باستطاعة 3.5 غيغاوات في أورومتشي، وهي منطقة بأقليم شينجيانغ الصيني بحسب تقرير صحفي.

تطلب المشروع استثمارًا بقيمة تقارب 2.13 مليار دولار أمريكي. قامت شركة الاستثمار في الكهرباء الخضراء الصينية في تيانجين، وهي شركة تابعة لمجموعة التنمية الخضراء الصينية (CGDG)، ببناء مشروع ميدونغ على مراحل.

وفي البداية تطلبت عمليات التركيب استثمارًا بقيمة 15.45 مليار يوان صيني. ويضم المشروع أكثر من 5.26 مليون لوحة شمسية أحادية البلورة ثنائية الوجه ذات زجاج مزدوج بقوة 650 واط، تم توريدها من قبل شركة مصنعة لم يتم ذكر اسمها.

وتشمل البنية التحتية الشاملة للمشروع تركيب 1.23 مليون عمود دعم، وخمس محطات تعزيز باستطاعة 220 كيلو فولت، وأكثر من 208 كيلومتر من خطوط النقل التي تربط المجموعة بالشبكة الكهربائية عبر محطة فرعية باستطاعة 750 كيلو فولت.