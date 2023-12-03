أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية حدوث تسرب لمياه التبريد الرئيسية بوحدات الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبدالله صباح اليوم السبت.



وقالت البترول الوطنية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إكس” إن طواقم المصفاة باشرت عملية الإيقاف التدريجي والآمن للوحدات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.



وأوضحت أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح الخلل بالسرعة الممكنة وإعادة تشغيل الوحدات بشكل تدريجي بما يضمن عدم تأثر عمليات التصدير.



يذكر أن الشركة قد تعرضت في سبتمبر الماضي لحادثة حريق اندلع في المنطقة السادسة وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي، دون وقوع إصابات أو تأثر عمليات الإنتاج أو التصدير»، مشيراً إلى أن المصفاة استمرت وفق برنامجها المعتاد.

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