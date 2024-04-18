أعلن المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين اليوم عن نجاحه في السيطرة على تسرب نفطي في منطقة سترة، الذي نشأ نتيجة خلل فني محدود في خزانات شركة بابكو إنرجيز.



الخلل جاء نتيجة لخلل فني محدود ناجم عن الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين.

وأكد المجلس أنه تم اتخاذ الإجراءات الفورية فور رصد التسرب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال إغلاق المنطقة المحيطة بموقع التسرب وبدء عمليات السيطرة والمعالجة على الفور، بهدف حماية البيئة وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وفي بيان للمجلس، أكد المسؤولون على ضرورة حفظ سلامة المواطنين والمقيمين، مشيرين إلى أن الجهات المختصة قامت بالفعل بالسيطرة على التسرب وبدء إجراءات إصلاح الخلل ومعالجة الأضرار.

كما أكد المجلس على حرصه على حماية البيئة وصحة السكان، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى السيطرة الكاملة على الوضع ومنع حدوث أي تأثير سلبي دائم.

وقد أشاد المجلس بالتعاون الفعّال بين الجهات المعنية، حيث قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع شركة بابكو إنرجيز لتنفيذ خطة الطوارئ وضمان سلامة المنطقة المتضررة والحد من تأثير التسرب على البيئة والمجتمع المحلي، في إطار أعمال الكشف والسيطرة والتأمين.