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السعودية.. تراجع صادرات النفط 400 ألف برميل يومياً خلال أغسطس

واصلت صادرات النفط الخام السعودي تراجعها في أغسطس 2023 للشهر الخامس على التوالي، مسجلة أدنى مستوى لها في 28 شهراً

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية

كشفت بيانات “مبادرة جودي” تراجع صادرات السعودية من النفط بأكثر من 400 ألف برميل يومياً في شهر آب/أغسطس الماضي مع انخفاض إنتاج المملكة من الخام إلى أدنى مستوى منذ 28 شهراً.

وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة “رويترز“، انخفض إنتاج النفط الخام السعودي بمقدار 95 ألف برميل في اليوم إلى 8.918 مليون برميل يومياً وهو أدنى مستوى منذ أيار/مايو 2021.

وانعكس تراجع الإنتاج على الصادرات النفطية في آب/أغسطس التي انخفضت بمقدار 428 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق إلى 5.58 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ 28 شهراً.

وأشارت البيانات إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية لمصافي النفط الخام المحلية في المملكة 0.029 مليون برميل يومياً إلى 2.53 مليون برميل يوميا في أغسطس، وفق “رويترز”.

وارتفعت مخزونات الخام في السعودية 4.157 مليون برميل إلى 150.888 مليون برميل في آب/أغسطس.

وتقدم بيانات التصدير الشهرية من السعودية ودول أخرى في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) والتي تنشرها بدورها على موقعها الإلكتروني.

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