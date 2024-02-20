تراجع أسعار النفط وسط شكوك بشأن الطلب العالمي

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في ظل التوقعات غير المؤكدة للطلب العالمي مما أدى إلى انخفاض قيمة العقود الآجلة للخام، على الرغم من بعض علاوات المخاطر الناتجة عن الصراع في المنطقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا أي 0.96 بالمئة إلى 82.76 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل نيسان 92 سنتا، أي 1.17 بالمئة، إلى 77.54 دولار للبرميل، بعد انخفاضه في وقت سابق دولارا واحدا. وانخفضت التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر مارس آذار 51 سنتا أي 0.64 بالمئة ليصل إلى 78.68 دولار للبرميل قبل انتهاء مدة العقد خلال الجلسة.

ولم تجر تسوية لخام غرب تكساس الوسيط يوم الاثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وتضرر قطاع الشحن مع تزايد التهديدات بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط مع تعرض أسواق الطاقة للخطر بشكل خاص، وسط تكثيف الهجمات على الممرات الملاحية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب حيث تعرضت أربع سفن أخرى على الأقل لضربات بطائرات مسيرة وصواريخ منذ يوم الجمعة.

لكن الصراع في الشرق الأوسط، إحدى المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في العالم، لم يكن كافيا لمواجهة مخاوف مستثمري النفط الخام بشأن ضعف الطلب العالمي.

وعدل تقرير لوكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2024 بالخفض إلى نحو مليون برميل يوميا، أي أقل من توقعات مجموعة المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.22 مليون برميل يوميا هذا العام، في حين تبلغ توقعات أوبك النمو 2.25 مليون برميل يوميا.