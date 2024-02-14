فريق التحرير by فريق التحرير

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تراجع أسعار النفط مع زيادة المخزونات وانحسار توقعات خفض الفائدة

 أعلن معهد البترول الأمريكي عن زيادة مخزونات الخام بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما كان التوقع يشير إلى زيادة قدرها 300 ألف برميل فقط.

فريق التحرير by فريق التحرير

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، بعد إعلان معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وانحسار توقعات المستثمرين لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

أسباب تراجع أسعار النفط:

  • انحسار توقعات خفض الفائدة: توقع المستثمرون أن ينتظر صناع السياسة في البنك المركزي الأمريكي مدة أطول قبل خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
أسعار النفط

تأثير التراجع:

  • انخفاض العقود الآجلة لخام برنت: انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 82.48 دولارًا.
  • انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا، أو 0.3 بالمئة، إلى 77.65 دولارًا للبرميل.

بيانات التضخم

أظهرت بيانات صدرت أمس الثلاثاء أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ظل مرتفعًا الشهر الماضي، مما قد يُؤثّر على توقعات خفض الفائدة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...