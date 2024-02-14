تراجع أسعار النفط مع زيادة المخزونات وانحسار توقعات خفض الفائدة

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، بعد إعلان معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وانحسار توقعات المستثمرين لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

أسباب تراجع أسعار النفط:

انحسار توقعات خفض الفائدة: توقع المستثمرون أن ينتظر صناع السياسة في البنك المركزي الأمريكي مدة أطول قبل خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

تأثير التراجع:

انخفاض العقود الآجلة لخام برنت: انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 82.48 دولارًا.

انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا، أو 0.3 بالمئة، إلى 77.65 دولارًا للبرميل.

بيانات التضخم

أظهرت بيانات صدرت أمس الثلاثاء أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ظل مرتفعًا الشهر الماضي، مما قد يُؤثّر على توقعات خفض الفائدة.