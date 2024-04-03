تحالف أوبك+ يثبت سياسة إنتاج النفط

نقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر من تحالف أوبك+ قولها إن اجتماع كبار وزراء التحالف اليوم الأربعاء أبقى سياسة إنتاج النفط دون تغيير.

وتحدثت المصادر أثناء انعقاد الاجتماع.

ويعقد التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، اجتماعا اليوم عبر الانترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدارسة تطورات السوق والتزام الأعضاء بتخفيضات الإنتاج.

وتهدف اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج إلى تقييم تطورات السوق العالمية للنفط ومراجعة التزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الحالي مدعومة بنقص الإمدادات وهجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا والحرب في الشرق الأوسط.

واتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، في آذار / مارس 2024 على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية حزيران / يونيو 2024.