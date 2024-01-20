أعلنت وسائل إعلام روسية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة مصر في الفترة القريبة للمشاركة في حدث تاريخي يعتبر مهمًا بالنسبة للقاهرة.



صرّح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بأن الاستعدادات جارية حاليًا لمشاركة الرئيس الروسي في حفل صب الخرسانة للمفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية.



تعود جذور هذا الحدث إلى تاريخ 19 نوفمبر 2015، حين وقعت مصر وروسيا اتفاقية لإنشاء محطة طاقة نووية في منطقة الضبعة، بتكلفة تقدر بحوالي 25 مليار دولار أمريكي.



وفي أكتوبر الماضي، أعلنت مصر تركيب جهاز احتواء المواد المنصهرة بمفاعل الضبعة النووي، احتفالاً بالعيد الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر. وفي بداية العام الحالي، أعلنت القاهرة عن وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية.



تم افتتاح مكتب “روس آتوم” الروسية للطاقة الذرية والصناعات النووية في القاهرة في ديسمبر 2023، وهي أكبر مؤسسة نووية روسية تعمل في خدمة وبناء المفاعلات في 60 دولة حول العالم.



تقع محطة الضبعة بالقرب من محافظة مرسى مطروح على الساحل الشمالي لمصر، وتضم المحطة 4 مفاعلات لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 4.8 غيغاواط. وتتوقع السلطات المصرية بدء تشغيل المحطة الأولى في عام 2028.



يقدر حجم الاستثمارات الروسية في مصر بنحو 8 مليارات دولار، مع وجود نحو 5 آلاف شركة روسية تعمل في مصر، بما في ذلك “روس آتوم” و”روسنفت” و”روس كوسموس”.



وتشير التقارير إلى أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر ستوفر ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل.



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