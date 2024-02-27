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تعرف على بنزين وديزل (يورو 5) جديد أسواق الطاقة السعودية

اكتمل طرح وقودي الديزل والبنزين النظيفين (يورو 5) في أسواق المملكة، ليحل محل وقودي الديزل والبنزين السابقين،لتوفير وقود عالي الكفاءة وقليل الانبعاثات

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت وزارة الطاقة السعودية اليوم عن إطلاق وقودي الديزل والبنزين النظيفين في أسواقها، وذلك نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف الحياد الصفري في الانبعاثات.

المنتجان الجديدان يُسهمان في خفض الانبعاثات ويدعمان جهود المملكة في مواجهة آثار التغير المناخي، حيث يحلان محل وقودي الديزل والبنزين السابقين الذين كانا متواجدين في الأسواق، بهدف توفير وقود عالي الكفاءة وقليل الانبعاثات، وهذا الإطلاق يعكس التزام المملكة بتحقيق الحياد الصفري و الوصول إليه في العام 2060، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، في إطارٍ يتوافق مع الخطط التنموية للمملكة.

بجانب دعمها للمبادرات العالمية المتعلقة بالبيئة والمحافظة عليها، ومكانتها كمورد طاقوي موثوق به عالمياً، حيث يتمتع وقود الديزل والبنزين النظيفان بكفاءة عالية وانبعاثات منخفضة، مما يساهم في المحافظة على البيئة وصحة الإنسان.

وأشارت الوزارة إلى أن وقود الديزل والبنزين الجديدين يتوافقان مع مبادرة “السعودية الخضراء” وبرنامج كفاءة الطاقة، مع إطلاق معيار “اقتصاد الوقود السعودي” لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتشجيع الشركات المصنعة للسيارات على استخدام أحدث التقنيات لزيادة كفاءة الطاقة في السيارات المستوردة إلى المملكة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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