بلومبرغ: النفط يتراجع مع تعهد السعودية بزيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط بعد تقرير فايننشال تايمز الذي أفاد أن المملكة العربية السعودية تستعد لزيادة الإنتاج ، وذكر التقرير أن المملكة قد تضخ المزيد إذا خفضت العقوبات الإنتاج الروسي ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك + الخميس للاتفاق حول الإمدادات ،و تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3٪ في التعاملات الآسيوية بعد إغلاقها على ارتفاع يوم الأربعاء. ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن المملكة العربية السعودية أبلغت الحلفاء الغربيين أنها مستعدة لزيادة المعروض من النفط. وتأتي هذه الأخبار قبل اجتماع أوبك + الشهري يوم الخميس والذي من المتوقع أن تصدق فيه المجموعة على زيادة متواضعة في الإنتاج لشهر يوليو.

ودعت إدارة بايدن مرارًا المنظمة إلى زيادة الإنتاج بشكل أسرع للتعامل مع ارتفاع أسعار البنزين وأشد تضخم منذ عقود ، والذي اشتعلته الحرب في أوكرانيا. أدى ارتفاع أسعار النفط لزيادة تكلفة كل شيء من الغذاء إلى الوقود إلى تحفيز تشديد نقدي قوي من قبل العديد من البنوك المركزية ، مما يهدد توقعات النمو العالمي.

وذكرت الفاينانشيال تايمز أن هناك محادثات بشأن زيادة فورية للإنتاج من السعودية والإمارات ، يمكن الإعلان عنها في اجتماع أوبك + هذا الأسبوع ، على الرغم من عدم الانتهاء من أي شيء. وأضافت أن زيادات الإمدادات المقرر إجراؤها في سبتمبر قد يتم تأجيلها إلى يوليو وأغسطس. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع أيضًا أن روسيا قد تُعفى من اتفاقيات إنتاج النفط الخاصة بأوبك +.

إذا قام السعوديون بضخ المزيد ، فسيكون ذلك بمثابة تحول مفاجئ عن موقفهم الحالي. وقال وزير خارجية المملكة الأسبوع الماضي إنه لا يوجد شيء آخر يمكن أن تفعله المملكة لضبط أسواق النفط ، بل وأشار إلى عدم وجود نقص في النفط الخام. من المتوقع أن تصادق أوبك + على زيادة الإنتاج بمقدار 430 ألف برميل يوميًا للشهر المقبل ، على الرغم من أن التحالف كافح لتحقيق أهدافه المتواضعة لزيادة الإمدادات في الأشهر الأخيرة.

وقال ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في اس بي آي اسيت منجمنت SPI: “يتلخص المسار الهبوطي للنفط في مدى رغبة أوبك في الإقدام على الاستعانة بطاقتها الإنتاجية الفائضة دون إدارة ظهرها بالكامل لروسيا”. “إلا أن التحول في الاستراتيجية الراهنة بل حتى الاستجابة البطيئة بزيادات ضئيلة يجلب مخاطر هبوط جديدة لأسعار النفط.”

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط لتسليم يوليو بنسبة 2.5٪ عند 112.40 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 9:48 صباحًا في سنغافورة بعد أن انخفض بنسبة 3.1٪ في وقت سابق.

خسر برنت لشهر أغسطس 2.3٪ متراجعا إلى 113.58 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE.

توج النفط التقدم الشهري في السادس من مايو ، وهو أفضل سلسلة مكاسب متتالية منذ أوائل عام 2011 ، حيث تزامن تشديد الأسواق بسبب الحرب في أوكرانيا مع انتعاش في الطلب حيث ألغت الدول قيود الفيروس. وواجهت جهود الاتحاد الأوروبي للموافقة على حظر جزئي على واردات النفط الروسية عقبة بعد أن رفعت المجر مطالب جديدة أو رفضت بالفعل.

أفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 1.18 مليون برميل الأسبوع الماضي ، بينما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 256 ألف برميل ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام. من المقرر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة في وقت متأخر من يوم الخميس.