بـ86.9 دولار لبرميل برنت، النفط يصعد مع إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، حيث تجاوز نفط برنت حد 86 دولار، مع زيادة المخاطر الجيوسياسية، فيما نقلت أ ف ب إعلان وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم الاثنين إن الولايات المتحدة تعتزم إعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتيجي بحلول نهاية عام 2024، بعد انخفاض المخزون لأدنى مستوياته التاريخية العام الماضي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في 2021 عن سحب غير مسبوق من الاحتياطي النفطي في خطوة انتقدها الجمهوريون. وبين أيلول/سبتمبر 2021 وتموز/يوليو 2023، استهلكت الولايات المتحدة نحو 274 مليون برميل من الاحتياطي، ما أدى إلى انخفاضه لأدنى مستوى له منذ 40 عاما.

وكانت واشنطن قد أسست الاحتياطي في السبعينات كمخزون للطوارئ بعد أزمة الطاقة عام 1973. وبدأت الحكومة الأميركية في حزيران/يونيو 2023 إعادة شراء النفط لتعزيز الاحتياطي. وفي الأشهر التسعة التالية، تمت زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بنحو 14,7 مليون برميل، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وكشفت غرانهولم أنه تم تعزيز مستوى الاحتياطي بنحو 30 مليون برميل منذ الصيف الماضي، معيدة ذلك إلى تعاملات أخرى منها استعادة كميات النفط الخام التي تم إقراضها لكبار الصناعيين.

وسيتم تعزيز المخزون بنحو 140 مليون برميل أخرى من النفط كان من المتوقع أن تباع في الأصل بين عامي 2023 و2027 بعد إلغاء المبيعات التي حددها الكونغرس. وحافظت أسعار النفط على استقرارها نسبيا منذ الخريف الماضي بعد ارتفاعها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا..