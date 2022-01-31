سامر باطر by سامر باطر

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Posted inطاقة

بـ 91 دولار لبرميل برنت، أسعار النفط تقترب من أعلى مستوياتها في سبع سنوات

سامر باطر by سامر باطر

طوكيو – (رويترز) – ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات والتي سجلتها في الجلسة السابقة، حيث أدت الاضطرابات السياسية? ?في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات. وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتا أو 1.0 بالمئة إلى 90.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا يوم الجمعة.

وسجل المعياران يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر تشرين الأول 2014. ويسعى كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا فيما يعرف باسم (أوبك +)، لرفع مستويات إنتاجهم. كما تأثرت السوق بالهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على الإمارات العربية المتحدة. وأدت التوترات بين روسيا والغرب إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأثار الخلاف بين روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم والغرب بشأن أوكرانيا المخاوف من احتمال نقص إمدادات الطاقة في أوروبا.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...