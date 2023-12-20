بـ 12 و38 بالمئة، ليبيا وغيانا ضمن أسرع اقتصادات العالم نموا في 2023

تصدرت ماكاو أسرع دول العالم في النمو الاقتصادي تلتها غيانا بـ38.4 % وليبيا بـ 12.5 بالمئة. وقائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم في عام 2023 شملت كل من أرمينيا بنمو 7% والمالديف 8% وساموا وفيجي وموزمبيق بأكثر من 7 المئة، والاقتصاد الوحيد الذي سيتجاوز الازدهار الاقتصادي الذي حققته غيانا في عام 2023 هو منطقة ماكاو الصينية بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. وفي أكتوبر توقع تقرير صندوق الدولي أن النمو الاقتصادي العالمي الحالي لن يتعدى 3% في 2023، و2.9% فقط عام 2024.

أصبحت ماكاو، المعروفة باسم “لاس فيغاس آسيا”، مركزًا حيويًا للتجارة والترفيه. نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 74 في المائة مدفوع بشكل أساسي بصناعات مثل السياحة والقمار والعقارات. وساعدت المبادرات الحكومية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الدولية في دفع النمو الاقتصادي.

وغيانا الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية، بدأت في الظهور كقوة اقتصادية كبيرة، وفقًا لصندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 800000 نسمة بنحو 38.4 بالمائة في عام 2023 (اعتبارًا من أكتوبر 2023)، ولم تسجل أي دولة أخرى معدل نمو أعلى هذا العام.

وفي عام 2015، اكتشفت شركة النفط والغاز إكسون موبيل مكامن نفطية كبيرة قبالة سواحل غيانا. ويقدر حجم ما يسمى بكتلة ستابروك بما يصل إلى عشرة مليارات برميل من النفط.

وتلعب حقول النفط دورًا مركزيًا في اندلاع التوترات الحالية مع فنزويلا، حيث تطالب الدولة المجاورة بالمنطقة الواقعة غرب نهر إيسيكويبو وبالتالي بمعظم المياه الواقعة قبالة ساحل غيانا.

اتفقت فنزويلا وغويانا مؤخرا، على تجنب “استخدام القوة ضد بعضهما البعض” حول منطقة إيسيكيبو الحدودية الغنية بالنفط، وقالت الدولتان في بيان مشترك صدر في ختام قمة استضافتها سينت فنسنت وغرينادين، إنهما “تتفقان على ألا تهددا باستخدام القوة، أو تستخدمانها، ضد بعضهما البعض، بشكل مباشر أو غير مباشر، تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك تلك الناجمة عن أي خلافات قائمة بينهما.

يعد نمو الناتج المحلي الإجمالي مؤشرا هاما على القوة الاقتصادية لأي بلد. وتبين نظرة على توقعات صندوق النقد الدولي العالمية أن معظم البلدان تشهد مرة أخرى نمواً ضعيفاً في أعقاب الركود الذي شهدته العام الماضي.