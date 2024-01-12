بطارية بالطاقة الذرية تعمل 50 عاماً بدون شحن

هل تتخيل أن تمتلك هاتفًا ذكيًا لا يحتاج إلى شحن أبدًا؟ هذا ما تسعى إليه شركة Betavolt Technology الصينية، التي تعمل على تطوير بطارية ذرية مصغرة تستخدم تحلل إشعاعي آمن لتوليد الكهرباء.

تستوحي Betavolt فكرتها من تكنولوجيا جهاز تنظيم ضربات القلب ومركبات الفضاء، التي تستخدم بطاريات ذرية لتزويدها بالطاقة لفترات طويلة. ومع ذلك، تحاول الشركة تجنب المخاطر المرتبطة بالمواد الإشعاعية الخطيرة، مثل البلوتونيوم، وتستخدم بدلاً من ذلك نوعًا من النيكل يتحلل ببطء ويتحول إلى النحاس.

النموذج الأولي للبطارية، BV100، هو عبارة عن وحدة صغيرة بحجم 15×15×5 ملم، تحتوي على 63 نواة ذرية، وتنتج 100 مايكرو واط من الكهرباء، بما يكفي لتشغيل بعض الأجهزة الاستشعارة أو الروبوتات المصغرة. تأتي البطارية مع جهد كهربائي قدره 3 فولت، ويمكن ربطها ببعضها البعض لزيادة الطاقة. تتصور الشركة أن تستخدم هذه البطاريات في مجالات مختلفة، مثل الطيران، والتكنولوجيا الذكية، والتجهيزات الطبية، والطائرات بدون طيار.

تدعي Betavolt أن بطاريتها آمنة وموثوقة، ولا تنبعث منها أي إشعاعات أو مواد سامة. كما أنها مقاومة للحريق والانفجار، وتعمل في درجات حرارة تتراوح بين -60 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية. تخطط الشركة لإنتاج بطاريات أكبر قادرة على توليد واط واحد بحلول عام 2025، وتعتبرها حلاً مثاليًا لتوفير الطاقة بشكل لا نهائي.

البطارية الذرية من Betavolt هي مشروع طموح يهدف إلى تغيير طريقة استهلاك الطاقة في العالم. النموذج الأولي قد اجتاز مرحلة التجربة، وينتظر الإنتاج الضخم. ولكن لا يزال غير واضح متى ستكون هذه البطاريات متاحة في السوق، أو كيف ستتعامل مع التحديات القانونية والأخلاقية المحتملة.