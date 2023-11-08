بسبب الصين والفائدة.. النفط يهبط لأدنى مستوى خلال 4 أشهر

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها خلال 4 أشهر، بعد تصاعد مخاوف هبوط الطلب نتيجة بيانات صينية متباينة، وتراجع التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة.

انخفاض أسعار النفط 3 دولارات

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، حسب رويترز، بمقدار 3 دولارات إلى 82.16 دولارا، و77.79 دولارا للبرميل على التوالي، وهبط الخامان القياسيان لأدنى مستوياتهما منذ يوليو الماضي.

وتتجه العقود الآجلة لخام برنت للإغلاق دون 84 دولارا للبرميل، لأول مرة منذ بدء حرب إسرائيل علي قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي.

بيانات صينية متباينة

وعلى جانب الطلب، أظهرت واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر الماضي، نموا قويا على أساس سنوي، وأساس شهري، لكن في نفس الشهر انكمش إجمالي صادراتها بوتيرة أسرع من المتوقع.

وقالت فيونا سينكوتا، المحللة في سيتي إندكس، إن البيانات تشير إلى استمرار تراجع التوقعات الاقتصادية الصينية بسبب تدهور الطلب في الغرب.

كما أن التوقعات بتقليل تشغيل مصافي تكرير النفط الخام في الصين، بين شهري نوفمبر، وديسمبر المقبلين، يمكن أن يحد أيضا من الطلب على النفط، ويؤدي إلى زيادة انخفاض الأسعار.

تراجع التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة

مع تلاشي توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة العالمية بلغت ذروتها، انخفضت أسعار الأسهم العالمية، في تعاملات اليوم الثلاثاء.

كما ارتفع الدولار من أدنى مستويات سجلها في الآونة الأخيرة مما يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وأدت تصريحات نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس، إلى تبديد الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة.

وقال كاشكاري، إن البنك المركزي الأمريكي، قد يضطر إلى بذل المزيد من الجهد لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وتتعلق أنظار المستثمرين، بتصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لمعرفة مستقبل أسعار الفائدة خلال الـ48 ساعة المقبلة.