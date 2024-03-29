بروج الإماراتية توزع 1.3 مليار دولار نقداً على المساهمين

ستوزع “بروج” أرباحاً إجمالية بقيمة 1.3 مليار دولار عن عام 2023 وذلك بعد إقرار مساهميها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي توزيعات أرباح نهائية بقيمة 650 مليون دولار، بواقع 7.94 فلساً (0.0794 درهم) للسهم الواحد، ليبلغ بذلك عائد السهم من توزيعات الأرباح 6.4% حسب آخر إغلاق لسعر السهم.

وتنوي الشركة تخصيص توزيعات نقدية بقيمة 1.3 مليار دولار عن كامل السنة المالية 2024، بواقع 15.88 فلساً (0.1588 درهم) للسهم الواحد.

وقد حققت “بروج” أرباحاً صافية كبيرة بقيمة 1 مليار دولار في عام 2023. وحقق “برنامج تعزيز القيمة” الذي نفذته الشركة أثراً مالياً إيجابياً بقيمة 607 ملايين دولار.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة شركة بروج: “تسعى بروج إلى تحقيق نمو متسارع محلياً ودولياً، ويعد مجمع “بروج 4″ من المشاريع الاستراتيجية ضمن خطط النمو المحلي للشركة، والذي سيضيف إيرادات تتراوح ما بين 1.5 الى 1.9 مليار دولار عند نقل ملكيته إلى شركة بروج وبدء تشغيله بكامل طاقته الإنتاجية. وسيساهم هذا المشروع في رفع الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 28%، مما سيجعل مجمع الإنتاج التابع لـشركة بروج في مدينة الرويس الصناعية، أكبر مجمع متكامل لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد في العالم”.

وتابع :”يسرّني الإعلان عن وحدة الإيثيلين الثانية، والتي تمثّل مشروعاً جديداً سيمكّننا عند اكتماله بحلول عام 2028 من إحراز تقدم كبير على صعيد تنفيذ خططنا الهادفة إلى زيادة حجم إنتاجنا الإجمالي لمادتي الأوليفين والبولي أوليفين بمقدار 230 كيلوطن، ونتوقع مساهمة هذه التوسعة بإيرادات إضافية تتراوح بين 220 إلى 250 مليون دولار سنوياً. وعلى المستوى الدولي، وصلنا إلى مرحلة دراسة الجدوى لإحدى الفرص المهمة في آسيا والمحيط الهادئ”.