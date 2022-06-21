بدون ضمانات أمريكية، اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي إلى لبنان

وقعت لبنان وسوريا ومصر اليوم الثلاثاء اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويا من مصر إلى لبنان عبر سوريا، ولكن دون ضمانات أمريكية إذا يحتاج تنفيذ التعاقد مع مصر والأردن تمويل البنك الدولي وضمانات أميركية بأن الدول المعنية بالاتفاقين لن تتـأثر ب”قانون قيصر” الأميركي الذي يفرض عقوبات على كل من يتعامل مع الحكومة السورية.

وقال فياض “بتوقيع هذه الاتفاقيات، يكون لبنان ومصر والأردن وسوريا أنجزوا كافة المتطلبات القانونية والتعاقدية والفنية والتجارية من أجل السير قدماً نحو تأمين الكهرباء للشعب اللبناني”.

وأضاف “نأمل اليوم أن تكون كل العقوبات ذللت من أجل تأمين التمويل من البنك الدولي، كما نتطلع للحصول على الضمانات النهائية من الولايات المتحدة خصوصاً في ما يتصل بالعقوبات”.

وفي حال تنفيذ الاتفاقية والحصول على استثناءات أمريكية سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميجاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي أربع ساعات إضافية من الكهرباء يوميا. وتنتج شركة الكهرباء اللبنانية التي تديرها الدولة ما يعادل عدة ساعات فقط من الطاقة يوميا، مما يجبر الكثيرين على دفع اشتراكات باهظة الثمن في مولدات خاصة. والاتفاق جزء من جهود تدعمها الولايات المتحدة لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان عن طريق نقل الكهرباء من الأردن والغاز الطبيعي من مصر عبر سوريا بحسب رويترز.

وتم طرح الخطط، التي ستضيف معا ما يصل إلى 700 ميجاوات إلى شبكة الكهرباء اللبنانية، لأول مرة في صيف عام 2021 لكنها واجهت عدة تأخيرات. وكان البنك الدولي قد وافق على تقديم التمويل إذا أجرى لبنان إصلاحات طال انتظارها في قطاع الكهرباء لتقليل الهدر وتعزيز تحصيل رسوم الخدمة. وأقر مجلس الوزراء اللبناني خطة لإصلاح قطاع الكهرباء في مارس آذار، لكنه لم ينفذ بعد المكونات الرئيسية للخطة.