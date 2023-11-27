بايدن يغيب عن قمة المناخ في دبي

بات مؤكداً أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيغيب عن اجتماع لزعماء العالم يركز على مكافحة ظاهرة التغير المناخي في دبي هذا الأسبوع، كما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول أمريكي رفض الكشف عن اسمه لأن المسألة تتعلق بجدول مواعيد الرئيس الأمريكي.

وكانت “رويترز” قد استبعدت الشهر الماضي حضور بايدن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعروف باسم كوب28، والذي يبدأ يوم الخميس المقبل، إذ يوازن بين متطلبات حرب في الشرق الأوسط وحملة رئاسية من المتوقع أن تشتد في كانون الثاني / يناير المقبل.

ووفقا لجدول أعمال الرئيس ليوم الخميس الذي أصدره البيت الأبيض فإنه سيعقد اجتماعاً مع جواو مانويل جونسالفيس لورنسو رئيس جمهورية أنغولا وسيحضر إضاءة الشجرة الوطنية.

ورجحت “نيويورك تايمز” أن يسبب قرار بايدن بالغياب عن قمة “كوب 28” غضب نشطاء المناخ، لكن محللين قالوا إنه ليس من المعتاد أن يحضر رئيس أمريكي كل قمة للمناخ. وسبق لبايدن أن شارك في قمتين لمؤتمر الدول الأطراف منذ تنصيبه في عام 2021.

وتخطط عشرات الدول للضغط من أجل التوصل إلى أول اتفاق في العالم للتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز، المسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قمة دبي.

وينعقد مؤتمر الأطراف “كوب 28” على مدى أسبوعين بمشاركة زعماء نحو 200 بلد، بينهم تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إضافة إلى حوالي 70 ألف مشارك.

وتنعقد مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سنوياً تحت رعاية الأمانة العامة للاتفاقية، وهي مكان الاجتماع الرسمي للتفاوض والاتفاق على كيفية معالجة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، والحد من الاحتباس الحراري. ومن المهام الأساسية لمؤتمرات الأطراف فحص التقارير الوطنية والبيانات الخاصة بالانبعاثات المقدمة من الدول المشاركة، والتي توفر معلومات أساسية عن إجراءات كل دولة، والتقدم الذي أحرزته نحو تحقيق الأهداف الشاملة للاتفاقية.

وتستضيف مدينة إكسبو دبي مؤتمر الأطراف “كوب 28” في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 كانون الأول ديسمبر، ويشكل محطة حاسمة في إطار توحيد الجهود العالمية حول العمل المناخي الفعّال وتقديم الحلول ما يتطلب التعاون بين المجتمع المدني والحكومات وجميع قطاعات الاقتصاد.