انسحاب شل من مشروع عراقي للبتروكيمياويات

أعلنت وزارة الصناعة العراقية أن شركة شل الهولندية اعتذرت عن الاستمرار بالنقاشات مع وزارتي الصناعة والمعادن والنفط والاستشاري العالمي (شركة جينسس) حول مشروع النبراس للبتروكيمياويات كمستثمر رئيسي مع تأكيدها على الاستمرار بدعم المشروع من خلال شراكتها مع شركة غاز البصرة وتقديم جميع الأوليات التي تملكها شل عن المشروع.

وذكر متحدث باسم شركة شل اليوم الثلاثاء أن الشركة قررت ألا تمضي قدما في مشروع النبراس للبتروكيماويات في جنوب العراق.

وقال المتحدث في بيان “بعد تقييم متعمق لجدوى مجمع النبراس المتكامل للبتروكيماويات مع شركائنا الحكوميين، قررت شل عدم المضي قدما في المشروع”.

وأضاف “يتماشى هذا القرار مع تركيز شل على الأداء والانضباط والتبسيط، وعلى التصنيف العالي لمحفظة المواد الكيميائية لدينا”.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزارتي الصناعة والنفط بدراسة خيارات أخرى أكثر استجابة للواقع الجديد للغاز بعد توقيع العقد الاستثماري مع شركة توتال الفرنسية وكذلك إعادة دراسة حجم المشروع وطاقته التصميمية والتفاصيل الفنية الأخرى.