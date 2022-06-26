انسحاب شركات نفطية من إقليم كردستان العراقي

كتبت هدى العزاوي في صحيفة الصباح العراقية أن شركة “بيكر هيوز” الأميركية العاملة في مجال خدمات حقول النفط، أعلنت انسحابها من العمل في إقليم كردستان العراق امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا وتعليمات وزارة النفط العراقية بشأن إنتاج وتصدير النفط والعمل في الإقليم، وفتحت خطوة الشركة المذكورة الباب واسعاً أمام تكهنات وتوقعات بانسحاب شركات عالمية كبرى أمثال “هاليبرتون” و”شلمبرجر” الأميركيتين لتلحقا بشركة “هيوز”

ونقلت عن الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، في حديث خاص للصحيفة أن “هناك 57 عقداً بين شركات عالمية وإقليم كردستان منذ عام 2005 إلى الآن، وعشرات من تلك الشركات صغيرة ومتوسطة، وقليل منها شركات عملاقة”

وبين أن “الخلاف الآن أصبح خلافاً حاداً وجذرياً بين الإقليم والمركز بعد قرار وزارة النفط وضع الشركات النفطية العاملة في الإقليم التي لم تقطع علاقتها مع الإقليم ضمن (القائمة السوداء) وإنهاء تعاقداتها، لذلك أعلنت شركة (بيكر هيوز) الأميركية للخدمات النفطية امتثالها لقرار المحكمة الاتحادية وانسحابها من العمل في الإقليم، خاصة أن لديها عملا كبيرا في جنوب العراق، تحديداً في حقلي (الغراف والناصرية) بكلفة 370 مليون دولار، كما أن لديها عقودا كبيرة مع الحكومة الاتحادية، وهي تعد من أهم شركات الخدمات النفطية في العالم، وهذه أول شركة نفطية كبرى تنسحب من الإقليم”.

وتوقع المرسومي “انسحاب شركتي (هاليبرتون) و(شلمبرجر) الأميركيتين في الأيام المقبلة”، مبيناً أن “”انسحاب شركة (بيكر هيوز) الأميركية للخدمات النفطية، وبرغم أنها شركة واحدة، ولكنه بالتأكيد سيؤثر في إنتاج النفط في الإقليم، فهو لا يحتاج فقط إلى شركات لاستخراج النفط وإنما لشركات تقدم الدعم اللوجستي من ناحية الحفر والتسميد”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “أغلب الشركات الأجنبية التي لديها عمل في العراق، ولا سيما التي لديها أعمال كبيرة في جنوب ووسط العراق، ستنهي أعمالها في الإقليم خوفاً على مصالحها”.

من جانب آخر، زعم تقرير شركة المحاماة جيبسون دن إلى أن شركات نفطية عديدة قد تلجأ للتحكيم الدولي في نزاعها حول الامتيازات والاتفاقيات التي أبرمتها مع اقليم كردستان.

ونقلت رويترز أن وزارة النفط العراقية عينت شركة المحاماة الدولية كليري جوتليب ستين آند هاملتون للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان “لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به”، وذلك وفقا لنسخة من خطاب أرسل في الثامن من مايو اطلعت عليه رويترز. وأضاف الخطاب أن تنفيذ حكم المحكمة سيتطلب إدخال تغييرات على أنظمة العقود للشركات. وقال مصدر إن شركات أخرى تلقت خطابا موجها إليها مباشرة من وزير النفط.

وأعلنت حكومة كردستان العراق مؤخرا إنها تعمل على تأسيس شركتي نفط، وتتفاوض مع الحكومة الاتحادية على ملف توريد النفط والموازنة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) يوم الجمعة.

وتتصاعد الخلافات بين حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق في بغداد بسبب ملف النفط، حيث تريد بغداد أن تدير ملف النفط في الإقليم من خلال شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، لكن حكومة كردستان – وهو إقليم يعيش فيه أكراد العراق ويتمتع بحكم ذاتي – ترى أنها تملك الحق الدستوري لإدارة موارد الإقليم كون البلاد اتحادية وليست مركزية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، أنها تعمل الآن على تأسيس شركتين للنفط، الأولى باسم شركة (كروك) وهي مختصة باستكشاف النفط، وشركة (كومو) المتخصصة بتصدير وتسويق النفط.

تقول وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان إنها مستعدة لتسليم إيرادات 250 ألف برميل يومي من النفط إلى الحكومة الاتحادية مقابل ضمان الحقوق والمستحقات المالية للإقليم، لكنها ترفض إخضاع النفط لإدارة مركزية.

ينتج إقليم كردستان العراق ما بين 400 الى 420 ألف برميل نفط/ اليوم يتم تصدير أغلبه، ويبقى 25 ألف برميل للاستهلاك المحلي. ويبلغ إنتاج العراق نحو 5 مليون برميل يوميا.