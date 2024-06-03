“أبريل السعيد”.. انتصار جديد للطاقة المتجددة في أوروبا

قال مركز أبحاث الطاقة “إمبر” في تقرير نقلته رويترز إن ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أدى إلى التخلص من خمس الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2019 و2023.

وبين عامي 2019 و2023، عندما تولت المفوضية الأوروبية الحالية المسؤولية، ارتفع توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنسبة 46%، وفقا للتقرير.

ووجد التقرير أن منشآت الطاقة المتجددة ارتفعت بنسبة 65% خلال تلك الفترة، مع زيادة طاقة الرياح بنسبة 31% إلى 219 غيغاواط، والقدرة الشمسية أكثر من الضعف إلى 257 غيغاواط.

وفقا لموقع “OIl price”، الحصة المتزايدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتوليدها تحل محل الوقود الأحفوري.

ماذا حدث في أبريل 2024؟

يقول مركز “إمبر” إنه في أبريل/نيسان 2024، على سبيل المثال، شهد الاتحاد الأوروبي انخفاضا قياسيا في توليد الطاقة من الوقود الأحفوري وحصة قياسية عالية من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء.

في أبريل/نيسان، أنتج الوقود الأحفوري أقل من ربع احتياجات الاتحاد الأوروبي من الكهرباء للمرة الأولى، في حين تم تعزيز حصة مصادر الطاقة المتجددة، التي بلغت مستوى قياسيا لمدة شهر واحد عند 54%، بفضل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وانتعاش الطاقة الكهرومائية.

انخفض توليد الوقود الأحفوري في أبريل/نيسان 2024 بنسبة 24% عن العام السابق، ونتيجة لذلك، وصل توليد الوقود الأحفوري في الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى شهري له، عند 46 تيراواط في الساعة.

ماذا حدث للطاقة المولدة من الفحم؟

وانخفض توليد الطاقة من الفحم والغاز الطبيعي بشكل حاد، حيث قدم توليد الفحم 8.6% من مزيج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي في أبريل/نيسان 2024، وهي أدنى حصة له على الإطلاق، في حين شكل توليد الغاز 12.1% من مزيج الكهرباء، وهي أدنى حصة له منذ 8 سنوات على الأقل، وفقًا لبيانات Ember.

تقترب الأهداف الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف REPowerEU الخاصة بالكتلة، “لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدفع لسد الفجوة المتبقية وتسريع النشر”.

وفقا لمركز الأبحاث، فإن مصادر الطاقة المتجددة تسير على الطريق الصحيح لتوليد 66% من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، ارتفاعا من 44% في عام 2023. لكن هذا لن يصل إلى هدف REPowerEU البالغ نحو 72%.